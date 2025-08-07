[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parco Gargano, ad Emiliano non va giù la nomina di Di Mauro

“Non spetta al Ministro dell’Ambiente la nomina dei commissari straordinari dell’Ente Parco del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in mancanza dell’intesa con la Regione Puglia”.

Lo ha scritto in una nota Michele Emiliano.

“Senza minimamente considerare il parere contrario di quasi tutti i Sindaci dei territori interessati, il Ministro ha nominato il candidato sindaco del centrodestra che aveva perso le elezioni comunali a Foggia e un funzionario di partito di Fratelli d’Italia. Ho chiesto all’Avvocatura di agire nei confronti del Ministro per aver calpestato le prerogative regionali costituzionalmente garantite”