[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Parco di Grotta Scaloria: concluso l’iter consiliare

Il Comune di Manfredonia è lieto di annunciare la conclusione dell’iter consiliare propedeutico alla realizzazione del Parco di Grotta Scaloria, un importante progetto di rigenerazione urbana che in questi primi mesi di amministrazione siamo riusciti a sbloccare, dopo anni di stallo.

Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento regionale di 740 mila euro, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana 2014/2020, rappresenta un passo fondamentale per il recupero e la valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio.

Il Parco di Grotta Scaloria si inserisce in un ampio piano di sviluppo che mira a coniugare la valorizzazione del patrimonio naturale e storico con la creazione di un’area verde multifunzionale, aperta alla comunità e ai visitatori, e rappresenterà senza alcun dubbio anche un’opportunità per il nostro territorio in termini di sviluppo economico, coesione sociale e innovazione ambientale.

Il commento del Sindaco Domenico La Marca “La realizzazione del Parco di Grotta Scaloria è un progetto che segna una nuova fase nella rigenerazione urbana della nostra città. Grazie al finanziamento regionale, avremo un parco che non solo valorizza un luogo di grande importanza storica e naturale, ma che diventerà anche uno spazio verde e accessibile per tutti i cittadini, un punto di riferimento per il turismo e la comunità locale”.

Il commento dell’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto “Con questo progetto, rigeneriamo un’area ormai degradata e rendiamo Grotta Scaloria e Occhiodipinto un luogo di incontro, di benessere e di crescita culturale, dove cittadini e turisti possano vivere e apprezzare la bellezza del nostro territorio. Il Parco rappresenterà un nuovo attrattore culturale e diventerà sicuramente anche un’opportunità di sviluppo per il nostro territorio”.