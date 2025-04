Papa Francesco: sabato l’ultimo abbraccio del mondo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. Sabato 26 aprile, alle ore 10:00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, si svolgerà la Messa esequiale presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. Una cerimonia che rifletterà l’umiltà e la semplicità del Pontefice, con la presenza di oltre 200.000 fedeli e numerosi leader internazionali.​

I funerali di Papa Francesco: cerimonia sobria per Bergoglio

Sabato 26 aprile 2025, alle ore 10:00, si terranno i funerali di Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, nel primo giorno dei Novendiali. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, come previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. ​Il feretro del Pontefice, una semplice bara di legno rivestita di zinco, è stato esposto ai fedeli nella Basilica di San Pietro da mercoledì 23 aprile, senza catafalco né pastorale papale, in linea con le sue volontà di sobrietà. ​Alla cerimonia funebre sono attesi oltre 200.000 fedeli e numerosi capi di Stato e leader internazionali, tra cui Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Lula da Silva e i Reali di Spagna. Dopo la Messa esequiale, il feretro sarà traslato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come da desiderio espresso nel testamento di Papa Francesco. La sua tomba sarà semplice, situata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, con l’unica iscrizione “Franciscus”. In segno di rispetto, il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale a partire dal 22 aprile. Inoltre, sono state sospese tutte le gare sportive previste per sabato 26 aprile, inclusi gli incontri di Serie A e Serie B. Papa Francesco, con il suo pontificato improntato all’umiltà e alla vicinanza ai più deboli, lascia un’eredità profonda nella Chiesa e nel cuore dei fedeli. Il suo ultimo saluto sarà un momento di raccoglimento e preghiera per milioni di persone in tutto il mondo.​ Per seguire la diretta dei funerali, è possibile sintonizzarsi su Rai 1 o sui canali digitali di Vatican Media sabato 26 aprile alle ore 10:00.​

Un Papa tra la gente

Prima della sua scomparsa, Papa Francesco – nato Jorge Mario Bergoglio – è stato un Pontefice rivoluzionario. Primo Papa sudamericano e primo gesuita a salire al soglio di Pietro, ha scelto il nome di Francesco per richiamare lo spirito di semplicità e attenzione agli ultimi. In dieci anni di pontificato ha segnato profondamente la Chiesa, promuovendo il dialogo interreligioso, la lotta contro le diseguaglianze e l’ecologia integrale con l’enciclica Laudato si’. Ha saputo conquistare i cuori con la sua umanità, la vicinanza ai poveri e il coraggio di affrontare con sincerità le sfide del nostro tempo.