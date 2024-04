Paolo Sassanelli e Lucia Zotti al Dalla di Manfredonia con “Quanto basta” di Alessandro Piva

“futura”, la stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” – ideata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi – arriva al suo penultimo appuntamento. Sabato 27 aprile alle ore 21.00 andrà in scena “Quanto basta”, spettacolo teatrale di Alessandro Piva con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti.

Dopo aver diretto film cult come “La capa gira”, “Pasta nera” e “Santa subito”, Alessandro Piva si cimenta con la regia di uno spettacolo teatrale che racconta una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. La moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine. Tutto si svolge nella cucina dell’appartamento che condividono da sempre, e l’impianto scenografico invita a spiarli, come fossero i nostri vicini dei quali osservare le vite attraverso le finestre. Le loro vicende appartengono così al quotidiano di ciascuno, vissuto in famiglia. In un intenso atto unico, Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia in un ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi.

“Sono profondamente grato agli strepitosi attori che mi hanno accompagnato nel lungo e divertente percorso di allestimento dello spettacolo: Lucia Zotti e Paolo Sassanelli. Lucia è una vera signora, un’attrice talentuosa e solidissima, una persona assolutamente squisita, dotata di incredibile umanità e disponibilità. Paolo è una certezza, uno degli attori più apprezzati e amati tra gli addetti ai lavori sia del cinema che del teatro, un amico che mi ha accompagnato spesso nei miei progetti e che apporta sempre la sua incredibile capacità di vestire i ruoli con finta casualità. Loro due hanno dato vita ai personaggi di Nicla e Mimmo, li hanno dotati di graffiante ironia e profonda verità”, le parole di Alessandro Piva.

Prima dello spettacolo, alle ore 19.00, presso la sala delle Suore di San Francesco da Paola, adiacente al teatro, Alessandro Piva, Paolo Sassanelli e Lucia Zotti saranno protagonisti di “Artisti di stagione”, la serie di incontri e conversazioni tra artisti e cittadini. Con la direzione artistica di Cosimo Severo, gli artisti dialogheranno con la codirettrice e drammaturga degli Apocrifi Stefania Marrone.

“Quanto basta” è una produzione Teatri di Bari, Seminal Film, Comune di Monopoli – Teatro Radar. Scritto e diretto da Alessandro Piva. Con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti. Scenografia di Marianna Sciveres. Luci di Vito Marasciuolo.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 14 euro (platea primo settore), 12 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.