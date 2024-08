Paolo Laganà: l’estate calda di Misterbonus

Paolo Laganà, imprenditore digitale tra i più noti d’Italia, ha compiuto sette anni di attività siglando importanti risultati e, tra di essi, il superamento della soglia dei 25 milioni di follower sui vari profili social. Tutto è iniziato su Instagram, dove Paolo si è fatto conoscere come Misterbonus. Da lì, è stato un crescendo di successi, ben attestati dalla straordinaria popolarità e gli elevati livelli di apprezzamento che i progetti digitali di Laganà continuano a riscuotere.

L’altro giorno, abbiamo fatto due chiacchiere telefoniche con lui e, come era lecito attendersi, gli spunti non sono certamente mancati. Non potevamo naturalmente non iniziare domandando a Paolo qual è il segreto del suo successo. “Sai qual è il trucco?” ci ha detto mentre si trovava in vacanza in Sardegna – “Devi sapere come parlare a tutti. Un giorno fai ridere i ragazzini, l’altro convinci i manager in giacca e cravatta, con contenuti rivolti agli specifici target. E poi, ovviamente, devi capire come funzionano gli algoritmi dei social network. Se li conosci, non li eviti… anzi, li sfrutti!“

Ma Paolo non è certamente una persona che si accontenta. Ed ecco perché mentre i comuni mortali pensano alle vacanze, lui sta in realtà già programmando il prossimo colpaccio. “A settembre lancio una bomba“, ci ha anticipato con aria misteriosa. Di che si tratta? Per il momento non lo sa nessuno e anche lo stesso Laganà non ha voluto rivelarci nulla di preciso. Ma, conoscendo i pregressi dell’imprenditore digital, c’è da aspettarsi fuochi d’artificio.

Non pensate però che Laganà sia solo lavoro e niente divertimento. “Ho un team di giovani talenti che mi tiene sulla corda“, racconta. “Cerco di dar loro spazio, di farli crescere. Sai, credo che per avere successo serva equilibrio: lavoro sì, ma anche famiglia e tempo libero” – ha poi proseguito. Una filosofia di vita e di lavoro che sta permettendo al team di Laganà di crescere rapidamente: ogni giorno, ci svela Paolo, riceve curriculum da parte di giovani professionalità interessate a entrare a far parte della sua squadra e, così facendo, mettersi alla prova con le nuove sfide digitali che Laganà continua ad alimentare.

Insomma, Paolo Laganà, alias Misterbonus, non si ferma mai. Da appassionato possessore di account di successo a vero e proprio imprenditore digitale, collaborando con marchi sportivi di grido e lanciando progetti uno dopo l’altro, la sua storia sembra essere ben lungi dal regalare interessanti risvolti.

E ora? Non ci resta che aspettare settembre. Paolo ci ha promesso grandi cose e, conoscendolo, non deluderà. Chi però vuol ingannare l’attesa, può dare un’occhiata agli ultimi progetti digitali dell’imprenditore, che sul web ha lanciato diversi canali informativi e di condivisione su specifiche discipline, come quelle sul basket a stelle e strisce o sul mondo dei motori. Insomma, una vera fucina di idee che stanno contribuendo ad alimentare uno sviluppo davvero sensazionali dei suoi prodotti online, e che non sembra volersi arrestare anche in questa torrida estate…