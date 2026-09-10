Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle? Il silenzio che fa discutere

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A poche settimane dal debutto di Ballando con le Stelle 2026, il mosaico della nuova edizione sembra quasi completo. Milly Carlucci ha ricostruito la giuria dopo gli addii di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, ha ridisegnato il tesoretto e ha accolto nuovi volti pronti a sedersi al bancone.

Eppure, mentre tutto prende forma, una casella continua a rimanere sospesa: quella di Paolo Belli, storico volto del programma, la voce della Big Band e la presenza che per diciannove edizioni ha accompagnato il pubblico dalla Sala delle Stelle.

A questo punto è inevitabile chiedersi: che fine farà Paolo Belli? Tornerà accanto a Milly Carlucci o la sua storia con Ballando è arrivata a un punto di svolta?

La nuova giuria di Ballando con le Stelle 2026: rivoluzione completata

La giuria è stata rifondata come non accadeva da anni. L’uscita di Selvaggia Lucarelli, approdata a Mediaset, e quella di Fabio Canino dopo diciassette stagioni hanno aperto due vuoti importanti. Le indiscrezioni convergono ormai su Barbara D’Urso e Alberto Matano, che dovrebbero affiancare i confermati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Il tesoretto cambia volto: Matano dovrebbe salire al bancone dei giudici, mentre la Sala delle Stelle potrebbe essere affidata a Francesca Fialdini e Simona Ventura, entrambe ex concorrenti che conoscono il meccanismo dall’interno. Tramontata invece l’ipotesi Lucio Presta, circolata a lungo nei mesi scorsi. Il quadro è quasi completo. Quasi, perché la tessera più delicata è proprio quella che riguarda Paolo Belli.

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle? Il silenzio che pesa più di una risposta

Per diciannove edizioni Paolo Belli è stato una presenza imprescindibile: la Big Band, la voce, la spalla ironica, il collegamento dalla Sala delle Stelle. L’anno scorso aveva lasciato quel ruolo per partecipare come concorrente, con Massimiliano Rosolino a sostituirlo. Il ritorno sembrava scontato, fino al 13 luglio.

Quel giorno un incidente in bicicletta nelle campagne reggiane ha cambiato tutto: un uomo di 41 anni è morto il giorno seguente, e Belli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto, come avviene sempre in questi casi, che non implica alcuna colpevolezza ma che ha inevitabilmente fermato ogni decisione professionale. Da allora il cantante ha sospeso concerti, impegni e apparizioni pubbliche.

Le voci si sono rincorse: prima il forfait, con il nome di Francesca Fialdini indicato per la Sala delle Stelle; poi la versione opposta, secondo cui la produzione avrebbe deciso di riconfermare Belli per non lasciarlo solo in un momento così difficile. Le cronache più recenti lo danno di nuovo accanto a Milly Carlucci. Ma manca la firma, manca l’annuncio, manca la sua voce.

H2 – Perché nessuno parla: rispetto, opportunità e il peso di un ritorno complicato

Il silenzio è diventato parte della notizia. Su D’Urso e Matano si è discusso di cachet, equilibri televisivi, strategie di palinsesto. Su Paolo Belli si discute di opportunità, di rispetto per una famiglia che ha perso un figlio, di come si possa tornare a sorridere in prima serata quando si porta addosso un peso così grande. Milly Carlucci, custode gelosa del suo programma, non forzerà i tempi.

La sensazione è che alla fine Paolo Belli ci sarà, ma nessuno vuole dirlo prima che lo faccia lui. Ballando con le Stelle 2026 ha quasi tutte le sue tessere. L’ultima, la più delicata, è nelle mani di un uomo che deve decidere se tornare a occupare il posto che per anni è stato casa sua.