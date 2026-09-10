Chi è Christian Porciani, il nuovo fidanzato di Francesca Del Taglia: età, carriera, Instagram e il rapporto con i figli

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Per Francesca Del Taglia è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la rottura definitiva con Eugenio Colombo, l’ex volto di Uomini e Donne ha scelto di mostrare pubblicamente la persona che oggi le sta accanto: Christian Porciani, un ragazzo di 24 anni che ha 13 anni meno di lei.

La differenza d’età ha acceso la curiosità dei social, ma Francesca l’ha affrontata con naturalezza, raccontando una storia che sembra averle restituito leggerezza e serenità. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Christian Porciani? Qual è la sua età, cosa fa, e che ruolo ha nella nuova vita di Francesca?

Chi è Christian Porciani: età, profilo Instagram e primi dettagli sulla sua vita

Christian Porciani ha 24 anni, mentre Francesca Del Taglia ne ha 37. È stata lei stessa a confermare la differenza d’età rispondendo alle domande dei follower: «Sì, è più giovane di me… 13 anni più piccolo. No, non mi pesa». Christian è presente su Instagram con il profilo @c.10.porciani, dove conta quasi 4.000 follower.

Non è un personaggio televisivo né un volto noto del mondo dello spettacolo: la sua presenza social è discreta, fatta di scatti quotidiani e momenti personali. Proprio questa normalità sembra aver conquistato Francesca, che dopo mesi di indizi ha deciso di mostrarsi apertamente accanto a lui. La relazione è stata ufficializzata con un video e alcune foto che hanno tolto ogni dubbio: Christian è il nuovo compagno dell’ex corteggiatrice.

Una storia nata dopo Eugenio: differenza d’età e un rapporto vissuto con naturalezza

La storia con Christian arriva dopo la fine della relazione con Eugenio Colombo, conosciuto a Uomini e Donne e padre dei due figli di Francesca. La rottura, ormai definitiva, ha lasciato spazio a un nuovo capitolo che l’ex corteggiatrice ha scelto di vivere senza timori. La differenza d’età, che ha alimentato la curiosità del web, non sembra essere un ostacolo.

Francesca ne parla con spontaneità, sottolineando che ciò che conta è la sintonia: «A volte non hai bisogno di tempo per capire. Ti basta uno sguardo». Christian, dal canto suo, appare sereno e presente, senza cercare visibilità. Una relazione che nasce lontano dai riflettori, ma che Francesca ha deciso di condividere proprio per la sua autenticità.

Christian Porciani ha già conosciuto i figli di Francesca: cosa significa per la coppia

Il dettaglio più significativo è arrivato direttamente da Francesca: Christian ha già conosciuto i suoi bambini. «Sì, l’ho già presentato ai bambini e gli piace molto», ha scritto sui social. Un passaggio importante, che racconta la solidità di un rapporto nato in punta di piedi ma cresciuto rapidamente.

Francesca, che da anni è molto legata alla sua famiglia, non avrebbe compiuto questo passo se non avesse percepito stabilità e rispetto. I primi indizi sulla presenza di Christian nella sua vita erano arrivati già a maggio, quando Francesca aveva pubblicato scatti misteriosi accompagnati da frasi che lasciavano intuire un nuovo inizio. Oggi quel nuovo inizio ha un nome e un volto: Christian Porciani.