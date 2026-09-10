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Borgo in Bianco, il 19 settembre Vieste si veste di bianco: 40 cantine, le masterclass di AIS Puglia e un percorso del gusto nel cuore del borgo antico



Vieste, 10 settembre 2026 — Il centro storico di Vieste si prepara ad accogliere la seconda edizione

di Borgo in Bianco, l’evento dedicato ai vini bianchi e alle bollicine in programma sabato 19

settembre, a partire dalle ore 19.00. Presentata oggi a Palazzo Dogana, la manifestazione è

promossa dal Comune di Vieste insieme all’Associazione Italiana Sommelier – AIS Puglia,

attraverso la Delegazione di Foggia, e all’Associazione Centro Storico. Una regia che porta a Vieste

la rete regionale dei sommelier pugliesi e colloca l’appuntamento tra gli eventi di riferimento del

calendario enogastronomico della Puglia.



La seconda edizione cresce nei numeri e nel programma: 40 cantine accolgono il pubblico ai banchi

d’assaggio allestiti tra vicoli, corti e piazzette, con una selezione di bianchi e bollicine presidiata dai

sommelier AIS. Accanto alle degustazioni, il borgo antico ospita una masterclass dedicata al

Metodo Classico, un percorso gastronomico affidato a 29 tra ristoranti, enoteche e botteghe del

centro storico e 12 postazioni musicali diffuse lungo l’itinerario, tra musica dal vivo, dj set e artisti

di strada.



Una vetrina di caratura regionale. La presenza di AIS Puglia dà all’appuntamento un respiro che

supera i confini della Capitanata. La selezione delle etichette in banco d’assaggio segue i criteri

dell’Associazione Italiana Sommelier e attraversa l’intera geografia vitivinicola regionale e

nazionale; il servizio ai banchi è affidato ai sommelier AIS, che accompagnano il pubblico nella

lettura di ogni calice.

Si parte il 18 con la masterclass sul Metodo Classico. Il programma si apre già venerdì 18

settembre, alle ore 18.00, in Piazzetta Petrone, con la masterclass dedicata al Metodo Classico:

sei etichette in degustazione, tre di cantine pugliesi e tre di prestigiose realtà nazionali, per un

confronto diretto tra le bollicine del territorio e i grandi riferimenti italiani. A condurre l’incontro è

il sommelier Antonio Riontino, tra i nomi più titolati della sommellerie pugliese — primo

classificato a livello regionale e secondo a livello nazionale — e responsabile della Scuola Concorsi

di AIS Puglia. Un’ora di degustazione guidata che apre la due giorni con la chiave di lettura più

adatta: capire come nasce una bollicina per riconoscerla poi, calice dopo calice, tra i banchi

d’assaggio del borgo.



Come funziona. Il ticket è disponibile in prevendita online su borgoinbiancovieste.it al costo di 15

euro, oppure a 20 euro nella serata dell’evento, e comprende tre degustazioni a scelta tra i vini

bianchi e le bollicine in banco d’assaggio. Chi sceglie di vivere la serata rispettando il dress code

bianco riceve una degustazione in omaggio: un dettaglio che, edizione dopo edizione, è diventato

la cifra riconoscibile della manifestazione e che restituisce al borgo un’immagine unitaria, elegante,

immediatamente riconoscibile anche nel racconto social dei partecipanti. Le proposte

gastronomiche dei locali aderenti sono acquistabili direttamente ai punti food, segnalati lungo il

percorso.

Il percorso del gusto. Il racconto del territorio passa anche dai piatti: 29 tra ristoranti, enoteche,

pizzerie, focaccerie e botteghe del centro storico firmano una proposta dedicata, pensata per

accompagnare i bianchi e le bollicine in degustazione. Dal guazzetto di cozze agli agrumi alla

paposcia garganica, dai troccoli con ceci mantecati al risotto ai tre crostacei con limone Femminello

del Gargano, fino alle cartellate salate e al gelato al vino bianco con tarallo pugliese: un itinerario

che mette in fila mare, terra e pasticceria della tradizione, con proposte da 3 a 10 euro. Ad

accompagnare la passeggiata, 12 postazioni musicali distribuite tra la Cattedrale, via Duomo, la

Ripa, Piazzetta Petrone, via Alessandro III, Corso Umberto I, via Mafrolla, San Francesco, via Pola,

Piazza Fosso e Marina Piccola, tra fisarmonica, violino, duo acustici, band e dj set.



Raggiungici in bus. Tra le novità di questa edizione, il servizio di trasporto urbano dedicato, a cura

di Fini Viaggi, che collega la fascia costiera nord alla città con tre corse per direzione, dal tardo

pomeriggio fino a notte inoltrata, con l’ultima corsa in coincidenza con il finale musicale di Marina

Piccola. Una scelta che unisce accoglienza, sostenibilità e sicurezza stradale, e che rende l’evento

accessibile a un pubblico più ampio.



La serata prosegue poi a Piazza Marina Piccola, dalle 00.30 alle 03.00, con il Samsara on Tour a

ingresso libero: sul palco Danilo Seclì, resident dj del Samsara Beach e protagonista del tour

ufficiale, Cristina Oliveira con il suo mix di reggaeton, trap e black music, e Fabio Marzo, vocalist

resident del Samsara Beach. Un finale sul mare che accompagna il pubblico dalla scoperta dei vini

fino alla notte.

«Borgo in Bianco è un appuntamento che racconta Vieste attraverso una delle sue espressioni più

autentiche: la capacità di accogliere e di valorizzare il territorio — dichiara il Sindaco di Vieste,

Giuseppe Nobiletti —. Il centro storico diventa per una sera una casa comune, dove le produzioni

della nostra terra, il lavoro dei ristoratori e la bellezza del borgo si presentano insieme. È così che

Vieste continua a essere attrattiva anche a settembre, con un turismo di qualità che sceglie il

Gargano per quello che sa offrire tutto l’anno.»



«La seconda edizione conferma una collaborazione efficace tra istituzioni, associazioni e operatori

locali — sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive, Gaetano Desimio, ideatore della

manifestazione —. Quest’anno cresciamo con 40 cantine, un percorso food che coinvolge quasi

trenta attività e dodici punti musica. E abbiamo pensato anche a come si arriva e si torna a casa:

con il servizio firmato Fini Viaggi mettiamo a disposizione tre corse per direzione lungo tutta la

litoranea nord, così chi soggiorna nelle nostre strutture raggiunge il borgo in pochi minuti e rientra

in serenità, anche dopo il finale musicale di Marina Piccola.»



«Ogni calice racconta il lavoro dei produttori, l’identità di un territorio e una cultura che merita di

essere conosciuta — afferma Amedeo Renzulli, Delegato AIS Puglia – Delegazione Foggia —.

Portare qui la rete regionale di AIS Puglia significa mettere Vieste su una mappa che va oltre la

provincia: le cantine in degustazione raccontano l’intera Puglia del vino, e la masterclass sul

Metodo Classico offre al pubblico una chiave di lettura professionale. Capire un vino significa capire

una terra, le sue vigne, le sue mani. Il borgo antico amplifica ogni assaggio e restituisce a chi arriva

un’immagine precisa di cosa sappia fare questa regione.»

«Borgo in Bianco è il risultato di un lavoro condiviso che coinvolge istituzioni, attività commerciali e

realtà associative — aggiunge Francesco Azzarone, Vice Presidente dell’Associazione Centro

Storico —. Manifestazioni come questa rendono il borgo antico sempre più vivo, favoriscono

occasioni di incontro e valorizzano uno dei luoghi più rappresentativi di Vieste.»

Con il vino come filo conduttore, la seconda edizione di Borgo in Bianco unisce degustazione,

formazione, gastronomia e intrattenimento in uno degli scenari più suggestivi della Puglia, e

consolida un format che mette in dialogo produttori, operatori e comunità locale nel segno della

promozione del territorio.



Info e prevendite: borgoinbiancovieste.it