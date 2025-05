Pamela Petrarolo intervista ad Helena Prestes: “Si parlerà del suo futuro” e poi lancia una provocazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana è stata la vincitrice morale del reality show, dove si è contraddistinta per i suoi commenti senza filtri e la sua storia d’amore con Javier Martinez. Negli ultimi giorni, la donna insieme al compagno sono stati ospiti di una nota discoteca di Rimini dove hanno potuto salutare i centinaia di fan accorsi per salutarli. In questo frangente, gli Helevier hanno emozionato tutti coi loro balli seducenti. Poche ore fa però Helena Prestes è finita al centro di una disputa tra i fan dopo che Pamela Petrarolo ha annunciato tramite una storia Instagram che presto le farà un’intervista nel suo programma con le seguenti parole: “Vorrei dire a tutte le fan di stare tranquille perchè a Helena al mio Angolo Malala non farò mai domande su terze persone che hanno sempre brillato grazie a lei”.

Pamela Petrarolo intervisterà Helena Prestes nel suo programma

Pamela Petrarolo intervisterà Helena Prestes nel suo programma, anticipando che non le farà domande sulle terze persone che hanno avuto hype al Grande Fratello grazie a lei. L’ex membro delle Non è la Rai potrebbe aver fatto riferimento a Zeudi Di Palma, la quale aveva fatto il suo percorso all’ombra della modella brasiliana. La donna ha aggiunto nella storia su Instagram: “Da oggi non si fa pubblicità gratis a nessuno” per poi anticipare “Si parlerà di lei, del suo talento, del suo futuro che sarà splendido e valorizzerò al meglio la sua bellezza.” Neanche a dirlo, il post di Pamela ha scatenato la reazione delle fan di Zeudi Di Palma, i quali l’hanno accusata di avere una certa antipatia nei confronti della loro beniamina.