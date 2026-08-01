Palazzo dell’Almudaina, la dimora estiva di Letizia di Spagna

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Le vacanze estive della famiglia reale spagnola riportano ogni anno l’attenzione su uno dei luoghi più affascinanti di Palma di Maiorca. Il Palazzo Reale dell’Almudaina. Affacciato sul mare e situato accanto alla celebre Cattedrale di Palma, questo edificio storico rappresenta la residenza ufficiale dei sovrani durante gli impegni istituzionali nelle Baleari. Proprio mentre re Felipe VI e la regina Letizia tornano sull’isola per il tradizionale soggiorno estivo, il palazzo è tornato protagonista anche per un’importante novità. Dopo mesi di lavori, infatti, La Almudaina ha riaperto al pubblico con un percorso completamente rinnovato e ambienti mai visitabili prima. Un restauro che restituisce splendore a una delle dimore più rappresentative della monarchia spagnola, capace di raccontare oltre sette secoli di storia.

La dimora storica della famiglia reale spagnola

Il Palazzo Reale dell’Almudaina è una delle residenze ufficiali della Corona spagnola e rappresenta il centro degli appuntamenti istituzionali che accompagnano il soggiorno estivo dei reali a Palma di Maiorca. Sebbene la famiglia reale alloggi abitualmente nel vicino Palazzo di Marivent, è proprio all’Almudaina che re Felipe VI riceve le autorità delle Baleari, incontra il presidente del Governo spagnolo e partecipa alle principali cerimonie ufficiali dell’estate. La regina Letizia affianca il sovrano negli eventi pubblici che scandiscono la permanenza sull’isola, trasformando il palazzo nel simbolo della presenza della monarchia a Maiorca.

Di origine araba, il complesso fu trasformato nel XIV secolo in palazzo reale per volere di Giacomo II di Maiorca e conserva ancora oggi elementi architettonici gotici, cortili medievali, sale di rappresentanza e gli antichi bagni arabi. La sua posizione privilegiata, con vista sulla baia di Palma, lo rende uno dei monumenti più visitati dell’isola.

L’estate 2026 segna inoltre una svolta per il monumento. Dopo un investimento superiore a 2,5 milioni di euro, Patrimonio Nacional ha completato un’importante riqualificazione che ha interessato il percorso museale, l’illuminazione e numerosi ambienti storici. Per la prima volta sono stati aperti ai visitatori spazi finora inaccessibili, tra cui il Palazzo della Regina, il rinnovato Salone del Trono e nuove sale dedicate alla storia della monarchia spagnola, offrendo un viaggio che attraversa il periodo romano, quello islamico, il Regno di Maiorca e l’epoca borbonica.

La riapertura del Palazzo dell’Almudaina coincide con il ritorno della famiglia reale a Palma, confermando ancora una volta il ruolo di questa storica dimora come scenario privilegiato delle vacanze estive di Letizia e Felipe VI, tra tradizione, rappresentanza istituzionale e valorizzazione del patrimonio culturale spagnolo.

FONTI:

TownandCountry

El Espanol

Patrimonio Nacional