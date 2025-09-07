Pago e Serena Enardu ritornano insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Pago e Serena Enardu hanno ufficialmente ricostruito il loro amore, annunciando il ritorno di coppia attraverso un emozionante video sui social. Dopo mesi di crisi e distanze, la coppia ha superato le difficoltà che avevano portato alla rottura, culminata con una romantica dedica durante una cena al ristorante.

L’esibizione di Pago davanti a Serena Enardu

Nel video, Pago si esibisce sulle note di “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, davanti a Serena visibilmente emozionata, con la didascalia “05 Settembre 2025. Fine del Pit Stop”, a testimonianza di una riappacificazione definitiva. La crisi era iniziata dopo l’annuncio delle nozze di Pago, che aveva parlato dei progetti di matrimonio nel programma Verissimo, ma Serena aveva poi annunciato la rottura sui social, spiegando di una discussione importante e di aver preso le distanze. Tuttavia, le recenti immagini e le parole di Pago sembrano indicare un nuovo inizio per la coppia, che da circa undici anni vive una storia intensa. La loro riconciliazione apre la strada a possibili nozze future, portando con sé speranza e felicità per i fan che avevano seguito le vicende sentimentali dei due protagonisti.