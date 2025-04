[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Padre Franco Moscone ha detto solo la verità.

Il popolo palestinese, chiede da sempre alla comunità internazionale il riconoscimento del proprio diritto ad esistere e a determinare autonomamente il proprio futuro, lìArci è sempre stata al suo fianco.

Sin dall’inizio del conflitto ci siamo mobilitati per non lasciare che il genocidio in corso a Gaza, si consumasse nell’indifferenza generale, in spregio al diritto internazionale, e passasse sotto silenzio.

Come sappiamo la situazione a Gaza è drammatica. Non c’è più niente: non c’è acqua, non c’è cibo, non ci sono medicine.

Per questo e non solo l’Arci Comitato Provinciale Foggia manifesta la propria stima e solidarietà nei confronti di Padre Franco Moscone.

Sostiene e si unisce con orgoglio alla sua voce, al suo coraggio di stare dalla parte dei più deboli, di opporsi ad un massacro, al suo singolare invito alla pace e lo fa a gran voce, manifestando la propria opposizione e indignazione contro quanto sta accadendo da più di un anno e mezzo.

Parole che toccano l’anima ed esaltano l’inno alla vita e al rispetto del genere umano, invitando tutti a unirci nella preghiera.

Arci