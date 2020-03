Otto anni fa la scomparsa di Lucio Dalla

Manfredonia – Oggi di otto anni fa avvenne la scomparsa ,del nostro concittadino onorario – con origini sipontine – 1 marzo 2012. Di lui, sentivo parlare da bambino – Lucio Dalla … che frequentava un importante locale della città … con la famiglia. Il mio ricordo di quel locale foto (Pastore) in trequarti di copertina – il disco cambio, che permise a Lucio, un grande successo di pubblico ed entrare così di diritto nella “Storia della Musica italiana … in suo ricordo.

Era di ieri come nel ricordo oggi … il mio più commovente pensiero, liberazione di spirito, di un tempo passato , rimasto storico – quel noto ristorante sito in Viale Miramare – proprio all’inizio di tale viale – in un pomeriggio inoltrato di marzo freddino.

Fui accompagnato da un mio parente con un motorino ‘Carelli’. L’ anno sfiorava il ’66, ne avevo appena 5 di età…ero talmente piccolo e stordito – quando entrai un quel locale, che si chiamava: “Ristorante Pastore” …dove non mancava mai la musica, addirittura sembrava una balera – con tanto di orchestrali bravissimi… vestiti tutti eleganti, con abiti all’epoca.

Non ricordo che festa era , nel mio ricordo vago, e lontano da fanciullo – spaventato…forse un matrimonio , incontrai parenti e non – tanta gente mai vista – non sapevo neanche l’esistenza di quel locale…ma solo dopo in seguito venni a sapere una cosa certa – che da quello storico locale – dove ea di casa il grande” Lucio Dalla” e tanti atri nomi famosi ,musicisti di livello nazionale Sipontini – vari personaggi della Manfredonia, che oggi devono essere ricordati per il loro patrimonio che ci hanno lasciato per sempre in quel cuore verde – ora desertico.

di Claudio Castriotta