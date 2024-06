Osservatorio Civico Manfredonia: “Buon lavoro al sindaco La Marca”

Buon Lavoro al nuovo Sindaco!

In esito a questo turno di ballottaggio che ha visto contrapposti i due contendenti maggiormente suffragati al primo turno, vogliamo augurare nel miglior modo possibile una sindacatura piena e coerente con i programmi proposti. Non nascondiamo il disappunto per i mancati dibattiti tra i candidati sindaci, e nemmeno, come già detto nel post precedente, la mancanza dei temi e delle proposte nella centralità del dialogo con i cittadini. Si è preferito parlare di altre cose, sicuramente più politicamente spendibili, ma il nostro futuro è stato solamente abbozzato.

Un dato particolarmente preoccupante è che solo il 36% degli elettori ha partecipato a questo turno di ballottaggio, evidenziando una grave disaffezione politica e una mancanza di coinvolgimento da parte della cittadinanza. Questo basso livello di partecipazione dovrebbe far riflettere TUTTI noi sull’importanza di una maggiore inclusività e trasparenza nel processo politico.

Ci auguriamo che il nuovo Sindaco faccia le migliori scelte per la Giunta basandosi su competenze e professionalità, e che il lavoro svolto sia proficuo e utile ai bisogni di tutti!

Buon lavoro Domenico la Marca! 🤝

…e noi inizieremo presto la nostra attività di monitoraggio civico e vigileremo che le esigenze della comunità siano ascoltate e soddisfatte, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo. Stay tuned! 😎