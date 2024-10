Orsara, alla notte di falò e zucche anche l’artista francese Rocca Dell

Da un anno ha iniziato una ricerca foto-antropologica sulla religiosità popolare dell’Italia Meridionale

Interesse vivo per i Fucacoste, la recensione poetica di Antonio Lombardi, docente dell’Università di Bari

Avviata la selezione per la Residenza Artistica, Orsara ospiterà gli artisti che racconteranno la tradizione

Tra i partner dell’iniziativa Regione Puglia, Gal Meridaunia, Fotocineclub Foggia, Focus Digitale Foggia

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Ci sarà anche l’artista e ricercatrice francese Delphine Roche, ribattezzata Rocca Dell nel 2020, all’edizione 2024 dei “Fucacoste e cocce priatorje” di Orsara di Puglia, la notte dei Falò e delle Teste del Purgatorio che si celebra da secoli nel piccolo borgo del Foggiano. Rocca Dell, infatti, da un anno ha iniziato un progetto che unisce fotografia e ricerca antropologica, concentrandosi sulle tradizioni e sulla religiosità popolare dell’Italia meridionale. L’arrivo annunciato dell’artista francese non è l’unico segnale di un interesse crescente attorno all’antichissima festa orsarese dei fuochi e delle zucche antropomorfe. Proprio a questo evento, per accompagnare il nuovo bando sulla Residenza artistica prevista a Orsara dal 31 ottobre al 2 novembre 2024, Antonio Lombardi, docente di Filosofia dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha scritto una bellissima recensione (“Proteggere la fiamma”) di questo evento popolare, partendo dalle tre fiammelle ‘rivelatrici’ dell’Iconavetere di Foggia, per poi addentrarsi idealmente e in modo poetico nel bagliore dei falò orsaresi e dei lumini posizionati all’interno delle zucche dal volto umano.

LA RESIDENZA ARTISTICA. Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre 2024, a raccontare Fucacoste e cocce priatorje ci saranno anche gli artisti, provenienti da tutta Italia, che verranno selezionati attraverso un apposito bando. Saranno ospiti del Comune di Orsara di Puglia che provvederà a vitto, alloggio, spazi per la realizzazione delle attività, supporto tecnico e organizzativo, promozione di ciò che gli artisti produrranno. Si tratta della terza edizione della residenza artistica organizzata in occasione della grande notte dei fuochi e delle zucche antropomorfe che si celebra ogni 1° novembre a Orsara di Puglia. La residenza artistica sulla notte dei “Fucacoste e cocce priatorje” è un’iniziativa ideata e coordinata da Patrizio De Michele, fotografo e curatore dell’Archivio “Fuoco”).

IL BANDO, COME PARTECIPARE. La partecipazione al bando è gratuita. Il concorso è aperto a tutti. Tutte le info sono scaricabili al link seguente: https://drive.google.com/file/d/1DxGh5tjfwpC5O9l_IeRhSeKfqhfc1kud/view?usp=sharing.

Le figure richieste sono un/una fotografo/a; un/una videomaker; un/una designer (o pittore, illustratore); un/una sound creator. Affinché la candidatura sia valida, è necessario inviare – entro e non oltre le ore 23.59 del 27 ottobre 2024, i portfolio richiesti che sono i seguenti: 10 immagini per chi intende partecipare in qualità di fotografo; 3 short video della durata di 3 minuti ciascuno per quanti si proporranno come videomaker; 3 opere di grafica o design o 3d, pittura (etc) per la categoria “design”; tre tracce audio della durata minima di due minuti per chi parteciperà nella categoria del suono. Le domande e i portfolio come poc’anzi descritti vanno inviati alla email fuoco.call@gmail.com, indicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono cellulare della candidata o del candidato.

LA GIURIA. A selezionare gli artisti sarà una giuria composta da: Patrizio De Michele (fotografo e curatore archivio Fuoco), Agostino Iacurci (visual artist), Luca Santese (fotografo e cofondatore del collettivo Cesura), Luca Longobardi (pianista, compositore, multi media artist), Niki Dell’Anno (regista e manager di Wildratfilm), Giuseppe Luciano Pirro (hybrid shooter / feel maker), Angelica Ferrara (illustratrice). L’iniziativa, organizzata dall’Archivio Fuoco coordinato da Patrizio De Michele, oltre al Comune di Orsara di Puglia ha come partner Regione Puglia, Gal Meridaunia, Macal-Museo di Arte Contemporanea Andreas Luthi, Fotocineclub Foggia, Focus Digitale Foggia, Euronics Point di Orsara di Puglia.