Orrore a Vico del Gargano, cane sfregiato ed ucciso con l’acido

Sabato notte questo povero cane è stato ritrovato in questo stato da alcuni volontari che sono subito intervenuti con i primi soccorsi, pensando fosse stato avvelenato. La povera anima sofferente è stata trasportata in stallo presso una volontaria di Rodi ed hanno atteso insieme il veterinaio di turno.

Durante la notte il nostro sfortunato amico è volato sul ponte 😞 Ma tutti devono sapere che in giro, per Vico del Gargano ci sono, purtroppo, individui (ancora ignoti) che usano ACIDO,sì ACIDO per “giocare”.

Sono già partite le denunce.

Associazione Randagiando con Igor per Vico del Gargano