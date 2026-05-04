Oroscopo settimanale di Branko dal 4 al 10 maggio e classifica per tutti i segni: Ariete, Toro e Gemelli, 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 4 al 10 maggio, i nativi dell’Ariete vivono un momento di grande energia e romanticismo, risultando particolarmente favoriti negli affari e negli incontri durante gli spostamenti. I nati sotto il segno del Toro recuperano vitalità e successo finanziario grazie a un rinnovato fiuto per gli affari, anche se rischiano di trascurare i sentimenti. Infine, i Gemelli affrontano una fase di imprevedibilità e cambiamenti radicali, mostrandosi impulsivi in amore ma estremamente creativi sul piano professionale.

Oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 maggio: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Non accenna a fermarsi l’onda d’urto positiva dei pianeti che ti puntano addosso. Sei il protagonista di una girandola di stimoli: gite fuori porta, incontri inaspettati e una vitalità che accende il tuo lato romantico. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, le avventure più stuzzicanti potrebbero nascere proprio mentre sei in movimento, che sia su un bus o tra la folla di un concerto, complice una Luna decisamente maliziosa. Domenica 10 maggio, con il sostegno di due astri benevoli, avrai il tocco magico per affari e investimenti; Saturno ti regala un’aura di grande affidabilità. Incontro top: il Toro, con cui potrai unire l’utile al dilettevole. Occhio ai Gemelli: sono magnetici. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – Se la settimana scorsa ti ha lasciato con le batterie scariche, preparati a cambiare marcia. Secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio torna a farti visita risvegliando un fiuto per gli affari che non tradisce: sarai così convincente da persuadere chiunque, mostrandoti al contempo più giovane e brillante del solito. Grazie al supporto di Venere e Giove, il tuo conto in banca inizia finalmente a respirare. Con Urano che corre veloce, la parola d’ordine è “tempismo”: non farti sfuggire le occasioni! Ma attenzione: non starai mettendo l’amore in secondo piano? Incontro top: un Capricorno potrebbe capitolare davanti a te, mentre un Ariete saprà travolgerti quando meno te lo aspetti. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Ti stai ancora ambientando in questa nuova era dominata da Urano, ma la vera sfida è per chi ti sta accanto: i tuoi cari devono ancora prendere le misure ai tuoi colpi di testa e a quel tuo nuovo modo di reagire, decisamente fuori dagli schemi. Secondo l’oroscopo di Branko, in amore sei un treno in corsa: potresti perdere la testa in un istante e ritrovarti a firmare le carte del matrimonio prima ancora che amici e parenti abbiano capito cosa stia succedendo. Se sul fronte professionale tutto sembra procedere a rilento, non temere: la tua mente è un vulcano che lavora sottotraccia, pronta a partorire intuizioni geniali. Incontro top: Leone, è il tuo partner ideale. Attenzione a Sagittario, un legame tra alti e bassi. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – Nel tuo cielo dell’amore brilla una Luna potentissima. Se in questi giorni dovessi fare un nuovo incontro, o magari incrociare di nuovo qualcuno che arriva dal tuo passato, non esitare: potrebbe essere la persona giusta! L’oroscopo di Branko suggerisce di non farti frenare dall’anagrafe: da domenica 10, con Mercurio che torna a sorriderti, il feeling con i più giovani volerà alto. Ricorda che il cuore non guarda la carta d’identità. Anche negli affari, questo nuovo assetto planetario potenzia il tuo fiuto: segui l’istinto e non sbaglierai. Unico neo? Una salute un po’ delicata, quindi riguardati. Incontri top: Scorpione (passione pura) e Acquario (un amore senza prezzo). (4 stelle, settimana molto buona)

Branko, oroscopo e classifica dal 4 al 10 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Quella spinta energetica che ricevevi dall’Ariete si è fatta meno intensa. Secondo l’oroscopo di Branko, domenica 10 maggio potresti avvertire un po’ di maretta nei rapporti con una figura femminile di casa. Mercurio sembra volerti mettere i bastoni tra le ruote: occhio a scartoffie burocratiche e a qualche chiacchiera di troppo che rischia di irritarti. Non prenderla sul personale, però. Considerala una sosta necessaria per correggere il tiro; a volte la tua voglia di spaccare il mondo ti porta a correre troppo. Respira e goditi la vita sociale, che resta brillante. Incontri top: un Pesci saprà stupirti, mentre con la Bilancia l’aria si fa bollente per un ritorno di fiamma. (4 stelle, settimana molto buona)

Vergine – Lasciati guidare dalle previsioni astrologiche di Branko per un fine settimana di rinascita. Venerdì 8 maggio approfitta di una Luna rigenerante: un piccolo viaggio o un pomeriggio immerso nella natura saranno il tuo carburante naturale. Con l’arrivo di domenica 10, Mercurio diventa il tuo miglior alleato, regalandoti un’intuizione fulminea che ti farà fare un salto di qualità. Se il cuore batte ancora con un pizzico di incertezza, non temere di mostrare le tue fragilità. Sii onesto con il partner: la verità è la tua forza più grande. Incontri top: la dolcezza del Cancro o la stabilità del Toro. (4 stelle, settimana molto buona)

Bilancia – Sai bene che a volte un portone che si chiude è solo l’inizio di una nuova avventura. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, quella delusione o quel legame lavorativo interrotto non sono affatto dei passi falsi, ma spinte verso il tuo futuro. Urano ti invita a rompere gli schemi: il successo ti aspetta fuori dalla tua zona di comfort e lontano dai soliti volti. Non temere di agire in autonomia, perché i risultati premieranno il tuo coraggio. E in amore? Non sei solo: Venere risplende al tuo fianco. Incontri top: un Acquario per un sentimento senza limiti o una Vergine per procedere con determinazione. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Branko, questa settimana la Luna ti dà la scossa necessaria per smettere di rimandare. È il momento di affrontare apertamente ciò che non ti convince nel lavoro, che si tratti di soci o collaboratori, ma anche nella vita privata con figli e coniuge. Attento, però: non trasformare il confronto in un interrogatorio. Nessuno possiede la verità assoluta e ammettere un piccolo errore non minerà la tua autorità, anzi ti renderà più umano. Il tuo legame sentimentale resta una roccia, ma la sincerità è il collante indispensabile, specialmente prima che Mercurio diventi fastidioso domenica 10 maggio. Incontro top: lasciati emozionare da una Vergine. Con il Capricorno, è il momento di pronunciare quel “sì”. (4 stelle, settimana molto buona)

La settimana 4-10 maggio secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, è tempo di scommettere sul tuo talento professionale. Il favore di Mercurio suggerisce che, con il giusto impegno, quel salto di qualità che cerchi è finalmente a portata di mano. Segnati questa data: venerdì 8 maggio. Mentre dormi, la Luna lavorerà per te, rivelandoti in sogno un segreto che custodisci nel profondo. In amore, ricorda che nulla è fuori portata se battono due cuori all’unisono; impara però a cavalcare l’onda dell’imprevisto guidata da Urano. Incontri top: lasciati travolgere dalla passione di un Leone o esplora nuove ricchezze interiori insieme a una Bilancia. (4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – In questo periodo, lasciati illuminare da una Luna splendida che ti sussurra una verità importante: correre in solitaria non ti porterà alla vittoria. Secondo l’oroscopo di Branko, la tua carta vincente è la collaborazione. Che tu stia puntando a un successo finanziario, un traguardo atletico o una battaglia per i tuoi ideali, ricorda che l’unione è la tua vera forza. Domenica 10 maggio, con il sostegno di Mercurio, scoprirai che fare squadra non è solo produttivo, ma anche incredibilmente stimolante. Unico avvertimento: non trascurare il corpo, la tua forma fisica richiede un po’ di attenzione. Incontri top: un Pesci ti aspetta per un viaggio sentimentale; con lo Scorpione il feeling è magnetico. (4 stelle, settimana molto buona)

Acquario – L’oroscopo di Branko ti vede protagonista di un cielo sentimentale che brilla di luce propria. Apriti con entusiasmo alle sorprese: tu che solitamente abbatti ogni barriera, cerca di non restare incastrato in inutili rigidità mentali proprio adesso. La vera sfida, però, si gioca sul tavolo degli affari, specialmente se ci sono di mezzo i tuoi cari. Come sottolineato dalla Luna di venerdì 8 maggio, insieme al Sole e a Mercurio, i rapporti con i parenti potrebbero farsi tesi. Respira profondamente ed evita gli scontri con i familiari più anziani; la soluzione migliore nasce sempre dal dialogo e dall’ascolto. Incontri top: con un Ariete vivrai un amore senza confini, mentre con i Gemelli dovrai solo lasciarti andare. (4 stelle, settimana molto buona)

Pesci – Forse senti un pizzico di agitazione, ma ammettilo: questo amore così pepato e fuori dagli schemi non ti dispiace affatto. Secondo l’oroscopo di Branko, il tuo cuore è un’anima errante che non accetta catene; invece di frenarlo, prova a assecondarlo. Potrebbe trascinarti lontano da tutto e tutti proprio verso metà settimana. Ricorda però di tenere i piedi per terra, perché domenica 10 maggio Mercurio accende la tua sfera professionale: è il momento ideale per concludere affari, firmare contratti o programmare trasferte vantaggiose. Incontri top: il Cancro resta il tuo porto sicuro, ma questa volta anche il Sagittario riceve il via libera. (4 stelle, settimana molto buona)