Oroscopo settimanale di Branko dal 30 marzo al 5 aprile e classifica per tutti i segni: Venere molla l’Ariete e rende quasi invincibile il Toro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, i nati sotto il segno del Toro vivono una fase di grande fascino grazie a Venere, dovendo solo gestire piccoli dubbi con la meditazione e aprendosi a incontri speciali con Bilancia o Pesci. I Gemelli godono di un fine settimana romantico e di un plenilunio favorevole, ma devono evitare conflitti familiari all’inizio della settimana. I nativi del Cancro, infine, sono invitati a riposare e a staccare la spina per poi beneficiare di un calo dello stress lavorativo e di una forte carica passionale.

Oroscopo da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, sei nel pieno del tuo momento d’oro. Il culmine arriverà il 2 aprile con la Luna Piena nel settore delle collaborazioni: è tempo di fare chiarezza nei legami ufficiali. Attento però ai saluti di Venere che, da lunedì 30, diventerà più pragmatica e meno romantica. Per questo motivo, approfitta del weekend per tuffarti nell’amore e lasciare i calcoli nel cassetto fino a lunedì. Sul fronte economico sei un po’ irrequieto: la voglia di rischiare c’è, ma la prudenza ti suggerisce di aspettare. Incontro sì: Vergine, il tuo grillo parlante. Leone, il compagno ideale per un weekend di fuoco. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – È il tuo momento: la splendida Venere, tua guida e protettrice, entra finalmente nel tuo segno. Secondo le previsioni astrologiche di Branko, la sua luce farà risplendere il tuo fascino naturale, rendendoti quasi invincibile. Nemmeno l’influenza ambigua di Saturno e Nettuno, capaci di insinuare qualche dubbio passeggero, riuscirà a scalfire la tua stabilità. Ricorda però che essere rocciosi non significa essere di ghiaccio: se avverti un pizzico di ansia, segui il consiglio delle stelle e avvicinati con calma alla meditazione. Sarà il tuo asso nella manica per il futuro. Incontri sì: il tuo cuore vibra per la Bilancia in una notte di luna piena tutta da vivere. Ricorda che con i Pesci l’amore diventa un capolavoro: sta a te dipingerlo. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Secondo l’oroscopo di Branko, il vento di primavera che soffia dall’Ariete ti ha restituito quello sguardo vivace e complice che ti contraddistingue. Ti attende un fine settimana generoso di spunti romantici: sta solo a te non farteli sfuggire. Segna sul calendario giovedì 2 aprile, quando un plenilunio dolcissimo illuminerà il tuo settore dell’amore. Un piccolo consiglio: non cedere alla voglia di discutere. All’inizio della settimana, con la Luna storta e Venere che si fa schiva, il clima in famiglia potrebbe farsi teso. Genitori o figli punzecchiano? Evita di salire sul ring, anche se Marte e Mercurio ti spingono alla sfida immediata. Incontro sì: Leone, il partner ideale per l’avventura. Bilancia, il porto sicuro sotto la Luna Piena. (4 stelle, settimana molto buona)

Cancro – Questo fine settimana metti da parte scontrini, lavatrici e scadenze. L’oroscopo di Branko è chiaro: hai un bisogno vitale di staccare la spina. Regalati un pomeriggio tutto tuo, coltiva una passione o rifugiati nella dolcezza dell’intimità di coppia. Saturno e Nettuno sono cambiati e ti chiedono di rallentare i giri del motore. Da lunedì 30, però, la musica cambia: Venere corre in tuo aiuto allentando lo stress professionale. Se il tuo cuore è libero, preparati: con Marte così vivace, l’attrazione esplode in un lampo. Ricorda che le nuove amicizie sono fonte di guadagno. Incontri sì: Scorpione, con cui il feeling è un’altalena emozionante. Toro, perfetto se cerchi un’intesa tenera e rigenerante. (4 stelle, settimana molto buona)

Branko, oroscopo e classifica dal 30 marzo al 5 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Il cielo primaverile è dalla tua parte. Ti senti ammirato e al centro della scena grazie a una Luna che esalta la tua personalità, supportata da un Marte decisamente sensuale. Ma ricorda: essere al centro dell’attenzione significa anche mostrare il fianco alle critiche. Evita di voler decidere tutto da solo e metti da parte l’orgoglio. La tua vera forza risiede nella generosità, quindi concedi qualcosa agli altri per splendere ancora di più. Giovedì 2 aprile la Luna Piena favorisce i tuoi investimenti. Incontri sì: con un Sagittario non aspettare, dichiarati! Con i Pesci, invece, c’è una chimica esplosiva. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – Il tuo cielo sta finalmente cambiando marcia. Da lunedì 30 marzo, Venere trasloca nel segno amico del Toro, regalandoti quella lucidità necessaria per gestire un Mercurio un po’ dispettoso, che si diverte a rallentare i tuoi affari e a creare qualche ombra nei rapporti di lavoro. Non temere: c’è sempre una via d’uscita. Riuscirai a scovare soluzioni brillanti a vecchi nodi che sembravano inestricabili. Se il pensiero corre al portafoglio, segna sul calendario giovedì 2 aprile: il Plenilunio illuminerà la strada giusta per i tuoi investimenti. In amore, nonostante qualche piccola tensione domestica, il sentimento resta solido. Incontro sì: con un Toro camminerai mano nella mano. Metti da parte il rancore con chi è nato sotto il segno dello Scorpione. (4 stelle, settimana molto buona)

Bilancia – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, ti trovi in una fase di profonda revisione interiore. Il cielo sta rimescolando le carte, specialmente per quanto riguarda la tua vita di coppia, a causa di un Sole dissonante supportato da pianeti lenti e riflessivi. È il momento di mettere in discussione quelle certezze che credevi definitive: le stelle ti chiedono di non dare nulla per scontato. Anche se non avverti subito il mutamento, le tue emozioni si stanno trasformando. Aspetta giovedì 2 aprile: il Plenilunio nel tuo segno ti regalerà l’illuminazione che cerchi. Incontro sì: l’Ariete ti sfida a colpi di baci, mentre con i Gemelli condividi ogni emozione, dal riso al pianto. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – L’oroscopo di Branko ti vede come un enigma vivente: sei una forza della natura, indecifrabile e d’acciaio. In questo periodo, il tuo equilibrio psico-fisico rasenta la perfezione. Ogni tua intuizione diventa subito pratica e la concretezza genera nuovi stimoli creativi. Ti trovi davanti a una scelta decisiva per la carriera: spetta solo a te tracciare la rotta per i prossimi anni e puntare dritto al traguardo che sogni, anche se lontano dalle luci della ribalta. Lunedì 30 marzo, però, Venere in Toro ti mette alla prova: dovrai capire se a muovere i fili del tuo cuore sarà il fuoco dei sensi o la tenerezza di un legame profondo. (4 stelle, settimana molto buona)

La settimana 30 marzo-5 aprile secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – La primavera ti scorre nelle vene e ti rende decisamente passionale, ma attento a non trasformare l’energia in rabbia. L’oroscopo di Branko consiglia di giocare d’anticipo: non sfidare il meteo, perché i bronchi sono il tuo punto debole al momento. Lunedì 30 aprile, Venere entra in Toro e trasforma ogni pasto in una tentazione irresistibile: concediti qualche sfizio, ma tieni sotto controllo il colesterolo. Per fortuna, il cielo promette scintille in amore: la Luna del weekend è una carezza, mentre il Plenilunio di giovedì 2 parla di incontri fatali. Incontri sì: il mistero di un Capricorno o la travolgente energia di un Ariete. (4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – La primavera 2026 ti regala finalmente una tinta più dolce. Lunedì 30 marzo, Venere entra in Toro, portando una ventata di gioia di vivere e addolcendo il tuo carattere solitamente rigoroso. Questo transito è un vero toccasana per i tuoi rapporti: usa questa nuova gentilezza per ricucire gli strappi con i parenti e per ritrovare l’intesa con il coniuge. Ricorda che la tua dolce metà ha sopportato molto ultimamente; un gesto romantico farà miracoli. Verso metà settimana, cerca di staccare la spina e non lasciarti innervosire dalla Luna Piena di giovedì.Incontri sì: con Gemelli si fa sul serio, con Vergine la passione è travolgente. (4 stelle, settimana molto buona)

Acquario – Sei sicuro di dare all’amore il giusto peso? Spesso dai l’impressione che i sentimenti siano in fondo alla tua lista, con quella testa sempre persa tra mille progetti e intuizioni brillanti. Secondo l’oroscopo di Branko, da lunedì 30 marzo le cose cambiano: Venere trasloca in Toro e, mentre tu sei tutto preso dalle faccende pratiche, chi ti sta accanto potrebbe iniziare a soffrire il freddo. Se non vuoi rischiare distacchi, dimostra che ci sei. Incontri sì: lasciati coccolare dalla dolcezza di un Cancro o raddoppia l’originalità con un altro Acquario. (5 stelle, settimana ottima)

Pesci – Non ti dispiace affatto questa Venere così pragmatica e attenta al portafoglio: essere romantici è bellissimo, ma un pizzico di fortuna materiale non guasta mai! Secondo le previsioni astrologiche di Branko, il meglio deve ancora venire: il 30 marzo la stella dell’amore trasloca in Toro e diventa la tua migliore alleata per affari, contratti e compravendite. Non solo guadagni, però: preparati a una pioggia di attenzioni e simpatia da chi ti sta accanto. Sei in una fase in cui “vuoi tutto” e, con Mercurio stabile nel segno, hai le carte in regola per ottenerlo. Non farti sfuggire le occasioni! Incontri sì: il cuore caldo di un Capricorno o la piacevole sorpresa di un Acquario. (5 stelle, settimana ottima)