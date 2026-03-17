Oroscopo settimanale di Branko dal 16 al 22 marzo e classifica zodiacale: Pesci, stelle da record

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L’oroscopo di Branko della settimana dal 16 al 22 marzo afferma che i nativi dell’Acquario si concentrano su manovre finanziarie e investimenti strategici, mantenendo la prudenza nonostante un forte desiderio di rinnovamento estetico. I Pesci inaugurano il loro nuovo anno zodiacale con una carica trionfale e priva di ostacoli planetari, passando finalmente dai sogni all’azione concreta sia negli affari che nei sentimenti. I nati sotto il segno della Vergine, invece, sperimentano una ritrovata libertà dai vecchi pesi astrologici e, sebbene possano avvertire qualche lieve scossa nelle relazioni personali, guardano al futuro con ottimismo puntando sulla propria resilienza.

Oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 marzo: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – Sei pronto a lasciarti stupire? Secondo l’oroscopo di Branko, la dolce carezza di Venere si intreccia magicamente con Plutone nel settore degli incontri, preparandoti una sorpresa deliziosa per il weekend, complice una Luna favorevole. In quanto Ariete, senti l’entusiasmo della primavera accendere nuovi batticuori e richiamare l’amore nel tuo cuore. Questo periodo rappresenta per te una vera rinascita, non solo personale ma anche spirituale: proprio come suggeriscono i riti pasquali, potresti approfittarne per un ritiro yoga o un momento di meditazione sotto la guida di Nettuno.Affinità top: con il Leone formi una squadra vincente, ma tieni d’occhio anche l’Acquario per piacevoli novità. (4 stelle, settimana molto buona)

Toro – Il cielo ti regala un’armonia rara, trasformando la tua vita sociale in un vulcano di stimoli. Tieni gli occhi aperti, specialmente intorno allo struggente Novilunio di giovedì 19 marzo: sono in arrivo amicizie stimolanti e incontri carichi di promesse, perfetti se sei a caccia d’amore o di brividi passeggeri. Secondo l’oroscopo di Branko, questa scossa positiva investe anche il lavoro: ogni collaborazione avviata ora porterà frutti generosi. Da qui all’estate, premi sull’acceleratore e consolida i legami che contano. Affinità top: la Vergine ti aspetta: amala e riceverai il doppio. Sfida hot: con il Sagittario il gioco si fa piccante. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – Senti ancora addosso il peso dei raggi ostili dai Pesci e lo scoglio del Novilunio di giovedì 19 sembra un ostacolo insidioso. Tuttavia, l’oroscopo di Branko ti invita alla calma: l’agitazione che ti tormenta svanirà prima di quanto credi. Il segreto ora è la gestione delle energie. Dedicati al movimento ma senza sfinirti in palestra, e cerca di essere più clemente con i tuoi polmoni limitando il fumo. Prudenza massima al volante: ti serve una forma smagliante per accogliere i favori della primavera. Incontri top: con la Bilancia è una danza di puro romanticismo. Con lo Scorpione, preparati: una semplice carezza sarà solo l’inizio. (3 stelle, settimana buona)

Cancro – La vera magia di questo periodo risiede nelle porte che si stanno spalancando davanti ai tuoi occhi. Nuove prospettive per il domani bussano alla tua porta e il segreto è non farsi scappare l’occasione. Se navighi ancora nell’incertezza, tieni d’occhio giovedì 19: la forza del Novilunio spazzerà via i dubbi. Anche se Saturno e Nettuno remano contro, lo fanno solo per spronarti a dare il massimo e raggiungere vette inaspettate. Sii concreto e credi nel tuo istinto.Affinità top: con un Toro potresti già sentire profumo di fiori d’arancio; con i Gemelli ti aspetta un viaggio mozzafiato. (5 stelle, settimana ottima)

Branko, oroscopo e classifica dal 16 al 22 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Il tuo cielo è finalmente sgombro da nuvole pesanti e persino il lungo transito di Urano sta per salutarti. Hai dalla tua parte alleati preziosi, primo fra tutti quel “lampo verde” di Venere che brilla da un segno amico. Eppure, nonostante la via sia libera, senti agitarsi dentro di te desideri e riflessioni di difficile lettura. Tu, che sei una creatura solare abituata alla luce zenitale, fatichi a muoverti tra queste zone d’ombra. La sensazione raggiungerà il picco giovedì 19, con la Luna Nuova. Non torturarti cercando una logica a ogni costo: lasciati cullare dal flusso dei tuoi sentimenti e vedrai che la nebbia si alzerà da sola. Incontri top: Cancro per una notte di pura tenerezza; Ariete per divertirti anche quando fuori piove. (4 stelle, settimana molto buona)

Vergine – Una delle tue doti più preziose è senza dubbio la resilienza: quella straordinaria capacità di navigare nelle tempeste trasformandole in occasioni d’oro. Lo hai imparato a tue spese durante i lunghi anni con Saturno e Nettuno contro. In questo periodo, secondo l’oroscopo di Branko, sei finalmente libero da quei pesi, ma non abbassare del tutto la guardia. Il Novilunio di giovedì 19 potrebbe innescare qualche piccola scossa nel matrimonio o farti sentire un’ansia improvvisa. Non temere: guarda al futuro con ottimismo, perché queste nuvole passeggere si dissolveranno in un lampo.Affinità top: con un Toro basta un cenno per intendersi. Con il Leone, invece, è tempo di lasciarsi andare a un amore totale. (3 stelle, settimana buona)

Bilancia – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, il tuo sguardo questa settimana è fisso sulla carriera, ma non lasciarti ingannare dai faldoni: Cupido si nasconde proprio tra le scrivanie. Potresti avvertire una scintilla improvvisa per un collega o un nuovo contatto di lavoro. Con una Venere così stuzzicante, la tua mente corre libera; anche se hai già il cuore impegnato, concediti il lusso di fantasticare. Non castigare i tuoi desideri più nascosti dietro un velo di finto perbenismo. Segna sul calendario la data di giovedì 19: è in arrivo una svolta professionale imperdibile.Affinità top: con il Capricorno vivrai una sfida carica di passione, mentre con i Pesci esploderà una voglia matta di avventura. (4 stelle, settimana molto buona)

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Branko, il tuo cielo è finalmente sgombro da nubi: Urano non punge più e Plutone sfiora appena i nati di ottobre senza fare danni. Preparati, perché giovedì 19 la Luna Nuova accende il settore dei sentimenti. Non aspettarti il solito fuoco di paglia; sta nascendo un’emozione profonda, capace di travolgerti come un’onda. Tu, che di solito non temi nulla, avrai mica paura di innamorarti? Se sei un artista, l’ispirazione volerà altissimo. L’eros è al top, ma attenzione: il periodo è molto fertile. Affinità top: con i Pesci sarà un Novilunio senza freni. Con l’Acquario, invece, il clima è indecifrabile. (5 stelle, settimana ottima)

La settimana 16-22 marzo secondo Branko: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’opposizione di Saturno, Nettuno e Venere ti impedisce di aggiudicarti il massimo dei voti questa settimana. Secondo l’oroscopo di Branko, il Novilunio di giovedì 19 potrebbe scatenare scintille tra le mura domestiche: preparati a confronti accesi con parenti anziani o figli ribelli. Colpa di un Mercurio che rende tutti testardi, trasformando il dialogo con gli adolescenti in una vera prova di nervi. Tuttavia, la fatica svanisce davanti a un amore da favola: i nuovi incontri sono onirici e i legami storici più solidi che mai. Solo un avvertimento: non esagerare, Marte sta prosciugando le tue energie. Incontro top: La Bilancia ti regalerà una dolce magia. Una persona Vergine ti stupirà. (4 stelle, settimana molto buona)

Capricorno – Questo cielo di metà mese ti regala una squadra di alleati imbattibile. In vista della Luna Nuova di giovedì 19, smetti di pensare che tutto debba poggiare solo sulle tue spalle: hai amici e partner fedeli pronti a scendere in campo per te. Usa questa serenità per pianificare una gita nel fine settimana; gli affari possono restare in pausa per quarantotto ore. Incontri top: lasciati andare con i Gemelli per ritrovare il sorriso. Cerchi passione? Punta dritto su uno Scorpione. (4 stelle, settimana molto buona)

Acquario – Preparati a una settimana di grandi manovre finanziarie. Le previsioni astrologiche di Branko ti suggeriscono di focalizzarti sugli investimenti: il novilunio di giovedì 19 potrebbe spalancare porte inaspettate. Anche se la tentazione di correre è forte, il transito lento di Mercurio ti invita alla prudenza strategica, permettendoti di analizzare ogni proposta senza fretta. Evita i “no” a priori dettati dal sospetto. Hai voglia di cambiare immagine? Buttati, la fortuna aiuta gli audaci!Affinità top: Il Sagittario è la tua anima gemella, mentre l’entusiasmo dell’Ariete saprà darti la carica giusta. (5 stelle, settimana ottima)

Pesci – Giovedì 19 cala il sipario sulla stagione del tuo compleanno, ma il bello deve ancora venire: arriva il Novilunio, il vero nastro di partenza del tuo anno zodiacale. Secondo l’oroscopo di Branko, non hai nemmeno una stella contro, nemmeno una Luna sbiadita a darti noia. Dopo aver superato i rigidi test di Saturno, la tua nuova vita parte con una marcia trionfale. Marte ti regala la grinta necessaria per prenderti ciò che meriti, sia nel business che nei sentimenti. Unico avvertimento: basta sogni a occhi aperti, è tempo di agire! Affinità top: il Capricorno aspetta una tua mossa; con il Cancro l’intesa è più forte che mai. (5 stelle, settimana ottima)