Oroscopo Paolo Fox di settembre e pagelle su amore, lavoro e benessere, seconda sestina: mese da 8,5 per i Pesci

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre, i nati sotto il segno della Bilancia devono superare i vecchi rancori e guardare avanti. I nativi del Capricorno affrontano il lavoro con pragmatismo, superando gli intoppi con sangue freddo e riorganizzando le strategie. Infine, i Pesci vivranno un riscatto professionale, chiuderanno le storie ormai finite e consolideranno i nuovi legami.

Oroscopo e pagelle di settembre su amore, lavoro e benessere: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Leggendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, emerge la necessità di lasciarti alle spalle i vecchi rancori legati a colleghi o rivali poco corretti. Guarda avanti: dal 10 settembre Mercurio entra a trovarti, portando nuove intese, contratti e trattative promettenti, mentre la settimana dal 21 al 27 sbloccherà risposte economiche o legali molto attese. Saturno ti chiede ancora qualche scelta drastica per chiudere con il passato, ma la strada verso la stabilità è spianata. In amore cerchi certezze e complicità profonda. Le storie recenti si consolidano, e la Luna nel segno il 12 e 13 regalerà momenti di passione e vicinanza intima. È un ottimo periodo per fare progetti importanti come convivenze, matrimoni o figli. Riguardo al benessere psicofisico, il Sole dal 23 ti dona una grande carica: rimargina le vecchie ferite emotive, concediti passeggiate all’aria aperta e adotta abitudini più sane. Voto: 8

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la sfera professionale vive una ripartenza grintosa. Anche se qualche recente accordo ti ha lasciato l’amaro in bocca, Marte ti regala il coraggio di tagliare i rami secchi. Punta sulle giornate del 14, 15, 24 e 25 per organizzare riunioni o proporre nuove idee. Fai solo attenzione alle questioni legali: evita colpi di testa o provocazioni inutili se non sei sicuro al cento per cento delle tue ragioni. I sentimenti tornano protagonisti assoluti dal 10, quando Venere fa il suo ingresso ufficiale nel tuo segno. Tra il 14 e il 20 vivrai ritrovi speciali e un forte trasporto, persino nelle storie a distanza o poco convenzionali. Il periodo dal 23 al 28 riaccende il desiderio e la sensualità, regalando incontri magnetici ai single. Sul benessere ci sono netti miglioramenti; fa’ solo un minimo di attenzione alla forma fisica e alle articolazioni delicate nei giorni 22-23 e 29-30 settembre. Voto: 8,5

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox con le pagelle: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Sul lavoro è ora di tagliare i rami secchi: se l’ambiente è ostile o le persone intorno a te tentennano, non farti spegnere l’entusiasmo. Mantieni la calma durante i piccoli dubbi del 3 e 4 settembre ed evita di prendere decisioni affrettate prima del 10. Questa prima fase ti serve per riflettere; subito dopo si apre una finestra preziosa per far valere le tue idee e ottenere finalmente il giusto riconoscimento. Sfrutta l’intuizione al massimo il 17 e il 18, ma fai attenzione a qualche imprevisto verso il 25. Nelle previsioni astrologiche di Paolo Fox, l’amore torna a fiorire. Se hai in mente di convivere o dichiararti, il momento è perfetto: l’8 settembre si preannuncia una giornata ad alto tasso emotivo. Grazie al sostegno di Giove e Saturno, anche i nuovi incontri promettono bene. Sganciati dalle relazioni che ti vanno strette e goditi la libertà di scelta, specialmente nel weekend del 26 e 27. Fine mese super piccante per i flirt! Sul fronte del benessere, la partenza potrebbe essere un po’ faticosa a causa di un pizzico di inquietudine. Fai attenzione alle giornate più noiose (4, 10 e 25), ma sfrutta gli ultimi giorni del mese per rigenerarti o concederti qualche cura estetica: l’attenzione per te stesso sarà il tuo miglior investimento in termini di vitalità. Voto: 8

Capricorno – Nel lavoro non ti spaventa nulla, nemmeno qualche intoppo di troppo. In questo periodo serve pragmatismo per gestire al meglio finanze, riunioni e collaborazioni. Il 7 settembre non cadere nelle provocazioni e mantieni il sangue freddo, mentre il 10 troverai terreno fertile per trattative e confronti utili. Se hai abbandonato un progetto recente, ora puoi riordinare le idee e impostare una strategia del tutto nuova. L’inizio del mese in amore parte con qualche ombra e un po’ di freddezza. Attento alle gelosie e alla tentazione di controllare il partner, soprattutto nel fine settimana del 5 e 6. Fortunatamente, dal 10 l’atmosfera si scalda: il 15, il 19 e il 20 saranno giornate ottime per chiarirsi o fare un passo avanti. Se sei single, smetti di stare sulla difensiva e buttati. Per la salute, come ricorda l’oroscopo di Paolo Fox, l’impegno mentale rischia di appesantirti e farti perdere di vista i sogni. Evita di strafare il 12 e il 13; sfrutta invece i fine settimana per staccare la spina, dedicarti ai tuoi hobby e recuperare l’equilibrio interiore. Voto: 7,5

Il mese di settembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Settembre ti spinge a rivoluzionare la tua carriera e a buttare a mare le idee stantie. Se sei un lavoratore autonomo avrai carta bianca per esprimerti. Dopo il 10 le soluzioni arrivano rapide, con il weekend del 12-13 ideale per partorire nuovi progetti. Dal 23 puoi finalmente lanciare quello che avevi in cantiere. Unico avvertimento: attenzione ai conti e alle dispute legali. Non fare il passo più lungo della gamba e preferisci sempre un buon accordo a una guerra d’usura. In amore serve chiarezza. Un confronto aperto tra il 4 e il 6 ti aiuterà a sgonfiare i rospi accumulati. Se qualcuno non si sta comportando bene, dal 10 sentirai il bisogno di mettere paletti stringenti, soprattutto il 14 e il 15 quando il nervosismo andrà alle stelle. Attento anche ai giorni 28, 29 e 30: ti aspetta una piccola prova di coppia da superare. Per il benessere, la metà del mese richiede cautela. Non spingere il motore al massimo tra il 14 e il 20: circondati solo di persone positive. A fine mese la stanchezza potrebbe farsi sentire, quindi evita sfide inutili e ascolta i segnali del corpo. Voto: 7

Pesci – Opportunità di riscatto in vista sul lavoro! Dopo aver detto troppi “sì” per accontentare tutti, ora sei pronto a fare una selezione spietata e dedicarti solo a ciò che ti appaga davvero. Dal 10 il cielo si schiarisce: le giornate del 14, 15, 24 e 25 sono perfette per avanzare proposte, chiudere accordi o incrementare i guadagni se lavori in proprio o a provvigione. L’entusiasmo torna a essere il tuo motore principale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la vita affettiva ritrova finalmente slancio dopo le turbolenze estive. Se una storia non funziona più, avrai la forza di girare pagina; se invece hai fatto un bell’incontro di recente, la seconda metà di settembre ti permetterà di consolidarlo. Solo le coppie già in profonda crisi dovranno fare attenzione a non scappare al primo accenno di discussione. Per quanto riguarda la forma fisica, recuperi energia sia nel corpo sia nello spirito. Marte ti restituisce grinta e determinazione, regalandoti un picco di forma eccezionale proprio nell’ultima settimana del mese. Approfittane per muoverti, scaricare le tensioni e ritrovare la tua serenità. Voto. 8,5