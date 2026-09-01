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Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo

Non c’è verso che l’anticiclone africano molli la presa, negli ultimi 4 mesi abbiamo assistito solo a delle piccole fluttuazioni che non hanno cambiato la circolazione di base. La fascia di influenza sub tropicale resta alta e con essa anche le temperature. A conferma di ciò i modelli propongono l’ennesima ondata di caldo, questa volta in avvio di settembre che dovrebbe realizzarsi nella seconda parte della settimana, in corrispondenza del weekend.

Lo scrive 3BMeteo

Per ora sono stime da confermare ma la probabilità è piuttosto elevata, si rischia di ritornare con valori massimi prossimi ai 36/37°C anche al Nord Italia. Solo le minime in virtù delle ore di maggiore oscurità potrebbero essere meno anomale.