Oroscopo Paolo Fox del weekend: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per il weekend.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il weekend in arrivo porterà una rinascita dei sentimenti per gli Ariete, mentre l’attuale periodo si rivela perfetto per pianificare la seconda metà dell’anno. A partire da giugno, con l’ausilio benefico di Giove, le energie saranno spinte verso il successo, quindi è consigliabile iniziare fin da ora a seminare per il futuro. Con determinazione e coraggio, tratti distintivi dei nati sotto questo segno, sarà più facile raggiungere traguardi significativi, anche se è importante dedicare attenzione al recupero della forma fisica dopo un febbraio impegnativo.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il 2024 continua ad essere un anno di intensità per i Toro, con Giove nel segno che illumina tanto le situazioni positive quanto quelle negative. Sarà necessario prepararsi a prendere decisioni importanti e, se si sono commessi errori in passato, affrontarli e risolverli. È un periodo propizio per esplorare i sentimenti, e coloro che hanno interrotto precocemente una passione o un amore nascente dovrebbero esaminare le proprie azioni. Liberarsi del passato negativo è fondamentale per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Le ore a venire richiedono molta attenzione per i Gemelli, poiché possono essere agitati e soggetti a provocazioni esterne. È importante gestire la tensione senza coinvolgerla nell’ambito amoroso, poiché potrebbero verificarsi complicazioni con il partner. Chi sta attraversando una crisi sentimentale dovrebbe affrontare la realtà e prendere decisioni basate sulla situazione attuale. Mantenere la calma e la lucidità è fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Se vi trovate in una situazione in cui i vostri collaboratori o familiari non vi supportano, non lasciate che ciò vi fermi. È essenziale circondarsi di persone che vi sostengono, specialmente se siete sicuri della vostra direzione. Questo fine settimana, approfittate dell’influenza favorevole di Giove e Venere per riflettere sulle vostre relazioni amorose. Risvegliate il vostro lato romantico e se c’è stato un periodo di separazione, potrebbe essere il momento di ricucire i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Leone (23 luglio – 23 agosto)

State lavorando per rendere il secondo semestre dell’anno migliore del primo, specialmente in campo personale e sentimentale. Anche se il lavoro procede bene, è importante affrontare le questioni amorose con lo stesso coraggio con cui avete affrontato le sfide precedenti. Chi è indeciso tra due storie sarà chiamato a fare una scelta definitiva entro metà aprile, un mese che promette incontri piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, state uscendo da un periodo tumultuoso, soprattutto per coloro nati a fine agosto, a causa dell’opposizione di Marte. È un momento di grandi decisioni, guidate soprattutto dalla convenienza. Valutate attentamente le vostre opzioni e non accettate compromessi solo per accontentare gli altri. Anche se l’amore sta recuperando terreno, potrebbero essere necessari ancora alcuni sforzi per ritrovare la passione.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Avete deciso di essere più sinceri e diretti, soprattutto con coloro che vi hanno deluso. È il momento di mettere le carte in tavola e di prendere decisioni importanti, sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Anche se potreste sentire la stanchezza, il vostro cuore è pronto per nuove emozioni e per iniziare un nuovo capitolo. Ciò che inizia da giugno è significativo, e coloro che hanno cercato di limitarvi ora capiscono l’importanza della vostra libertà e determinazione.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte e Venere vi offrono supporto, portando vantaggi e miglioramenti indipendentemente dalla situazione generale. Anche se potrebbe non essere ancora così vivace come sarà a giugno, questo weekend promette stimoli e intuizioni interessanti, soprattutto in amore. È importante iniziare a pensare al futuro, anche se al momento siete concentrati su questioni familiari o finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potreste sentirvi un po’ insoddisfatti, ma evitate di riversare questa insoddisfazione sull’amore. Se il vostro partner è comprensivo, potreste evitare conflitti. Tuttavia, se cercate polemiche potreste vivere momenti difficili. È normale avere dubbi profondi su una relazione insoddisfacente, ma resistete fino ai primi giorni di aprile prima di prendere decisioni drastiche.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Secondo le previsioni di Paolo Fox, il sabato sarà migliore della domenica. Affrontate gli obblighi e le conversazioni importanti senza rimandare. Marte e Venere favoriscono l’amore, anche se date importanza alla razionalità. Questo weekend potrebbe portare riflessioni profonde sulle relazioni, sia per le coppie consolidate che per quelle in crisi.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Acquario (20 gennaio – 19 febbraio)

È tempo di fare scelte importanti per il vostro futuro. Affrontate le novità con coraggio, anche se potreste avere ancora qualche dubbio. Le relazioni amorose sono favorite, quindi non chiudetevi in casa e siate aperti a nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2024: Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte vi spinge a fare scelte importanti, sia in amore che sul lavoro. Anche se potreste sentirvi agitati a causa della Luna, questo weekend potrebbe portare chiarezza. Evitate di agire impulsivamente e aspettate un momento più propizio per esprimere i vostri dubbi.