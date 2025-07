Oroscopo di Paolo Fox settimana 28/7- 2/8: nuovi incontri per Gemelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inizia una nuova settimana, e non mancano le novità dal punto di vista astrologico. L’esperto Paolo Fox preannuncia cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni ad alcuni segni zodiacali. La settimana che va dal 28 luglio al 2 agosto riserverà degli avvenimenti importanti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tuttavia non mancheranno risvolti interessanti anche l’Ariete e il Toro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: l’Ariete deve mettere da parte l’orgoglio

Nel corso di questa settimana i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con una situazione complessa. In questo periodo non riusciranno a mettere da parte l’orgoglio, e questo darà vita a discussioni e incomprensioni. Per far funzionare un rapporto sarà necessario dare più spazio all’ascolto. Dal punto di vista professionale, invece, si avrà modo di recuperare le energie. In ambiente lavorativo i ritmi rallenteranno, anche in vista delle ferie.

Previsioni astrologiche 28 luglio- 2 agosto: settimana incerta per il Toro

Per in nati sotto il segno del Toro avrà inizio una settimana all’insegna delle incertezze. L’ansia potrebbe farla da padrone, e proprio per questo motivo è importante cercare di restare calmi. La serenità interiore potrebbe fare la differenza. Per preservare la vostra salute curate l’alimentazione quanto più possibile. Nei rapporti con gli altri non siate rigidi e possessivi. Sul fronte professionale potrebbero esserci delle interessanti novità.

Oroscopo di Paolo Fox settimana 28/7-2/08: incontri interessanti per i Gemelli

L’oroscopo settimanale svela che i Gemelli incontreranno nuove persone nel corso della prossima settimana. I nati sotto questo segno dovranno lasciare spazio alla creatività in modo da avere risvolti positivi. Tuttavia sembra mancare un piano organizzativo da poter mettere in atto.