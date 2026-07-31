Oroscopo di Paolo Fox del 31 luglio: arrivano conferme per il Toro
Previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 31 luglio
Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 31 luglio, per i nati sotto il segno del Toro arrivano conferme rassicuranti che scacciano l’ansia, mentre i Gemelli ritrovano l’ottimismo dopo le difficoltà di giugno. I nativi del Cancro, infine, possono ritrovare l’armonia affettiva puntando tutto sul dialogo sincero.
Oroscopo di venerdì 31 luglio: da Ariete a Cancro
Ariete – La giornata parte con il piede giusto, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrai fare attenzione alle questioni di portafoglio: serve prudenza nelle spese.
Toro – In arrivo una bella conferma che ti farà tirare un sospiro di sollievo, spazzando via le ansie e la stanchezza degli ultimi tempi.
Gemelli – Schivato il pericolo di giugno, questo finale di luglio ti regala finalmente un’ondata di ottimismo e ottime sensazioni per il futuro.
Cancro – La tua arma vincente torna a essere il dialogo: parlare con il cuore ti permetterà di ritrovare l’armonia con chi ami.
Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 31 luglio: da Leone a Scorpione
Leone – Le previsioni astrologiche di Paolo Fox ti vedono un po’ pigro e fiacco al risveglio, ma niente paura: dal pomeriggio la tensione inizia a sciogliersi.
Vergine – Un venerdì a due facce: la mattina scorre liscia e produttiva, mentre nel pomeriggio potrebbe riaffacciarsi qualche piccolo pensiero fisso a rovinarti l’umore.
Bilancia – Le stelle confermano che la tua ripresa è inarrestabile: ti aspettano giornate di grande stabilità e ottime prospettive di crescita.
Scorpione – Lascia perdere le vecchie vendette e le discussioni da poco: come indica l’oroscopo di Paolo Fox, ti conviene puntare tutto solo su ciò che conta davvero.
Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 31 luglio: da Sagittario a Pesci
Sagittario – Qualche attimo di nervoso rischia di rovinarti la giornata, ma sarà solo una nuvola di passaggio se saprai frenare gli impulsi.
Capricorno – Il clima in casa si fa finalmente rilassante, riaccendendo la tua voglia di sognare e progettare qualcosa di grande per il futuro.
Acquario – Affidati alla logica e farai la scelta giusta. Ricorda, però, di tenere ancora sotto controllo il portafoglio.
Pesci – Questo weekend parte con un bisogno urgente di chiarezza: è arrivato il momento di affrontare quel discorso sospeso in amore o in famiglia.