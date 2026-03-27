Oroscopo di Paolo Fox del 28 marzo: l’Acquario deve fare i conti con la Luna opposta

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 28 marzo, i nati sotto il segno del Capricorno si liberano della recente amarezza per aprirsi a nuovi e travolgenti incontri sentimentali. Per i nativi dell’Acquario, il fine settimana si prospetta agitato a causa della Luna opposta, richiedendo flessibilità per gestire imprevisti o cambi di programma. Infine, i Pesci sono invitati a chiudere definitivamente i rapporti logori, poiché da lunedì troveranno la chiarezza necessaria per riorganizzare la propria vita amorosa.

Oroscopo di sabato 28 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Finalmente puoi tirare un sospiro di sollievo. Grazie all’ottima posizione della Luna e al sostegno di Sole e Saturno, hai la strada spianata verso un sabato e una domenica sereni. Consultando l’oroscopo di Paolo Fox, emerge chiaramente che gli astri sono dalla tua parte: approfittane per ricaricare le pile e circondarti di persone positive.

Toro – Se gestisci un’attività in proprio o hai un negozio, preparati a una svolta: l’oroscopo di Paolo Fox annuncia una fase di forte espansione e grandi risultati per i tuoi progetti più ambiziosi. L’unico accorgimento? Non tirare troppo la corda, perché in serata potresti accusare un po’ di stanchezza.

Gemelli – Sei nel pieno di una fase lavorativa piuttosto intensa e faticosa, ma non abbassare la guardia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, proprio in questi giorni il cuore può tornare a battere: apriti a nuove emozioni perché il sentimento è pronto a bussare di nuovo alla tua porta.

Cancro – Stai andando alla grande e la tua evoluzione non accenna a fermarsi. Se senti il bisogno di rimetterti in gioco e conoscere gente nuova, sappi che le previsioni astrologiche di Paolo Fox indicano questo momento come il più fertile per fare centro.

Paolo Fox e l’oroscopo del 28 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Se stai cercando il momento giusto per rimettere in sesto il portafoglio o lanciare un nuovo progetto, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che questo è il tuo periodo d’oro. Sfrutta i mesi favorevoli per recuperare crediti oppure organizzare eventi importanti: con la Luna nel segno, hai una marcia in più e un’energia contagiosa che ti renderà inarrestabile.

Vergine – Se senti crescere un po’ di agitazione perché le cose in ufficio sembrano bloccate, non lasciarti abbattere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo nervosismo ha i giorni contati: aprile porterà con sé il vento della svolta che stai aspettando.

Bilancia – Ti trovi sotto stelle piuttosto agitate. Se ultimamente hai avuto dei dubbi o dei ripensamenti, non abbatterti: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei sulla soglia di una vera rivoluzione. Molto presto avrai la forza necessaria per stravolgere ciò che non ti soddisfa più e ricominciare da zero.

Scorpione – Tra oggi e domani ti conviene muoverti con estrema cautela: la prudenza non è mai troppa. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, un progetto potrebbe saltare proprio sul traguardo, ma non lasciarti scoraggiare. Hai tutte le carte in regola per rimetterti in carreggiata e recuperare il terreno perduto in tempi brevi.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 28 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo è il momento di fare pulizia nei tuoi contatti professionali. Se senti il bisogno di chiudere o ridiscutere un contratto, fallo ora: sei in una fase di pieno recupero e la tua energia brilla di nuovo, sia nei progetti che nei sentimenti.

Capricorno – Ti stai finalmente lasciando alle spalle un recente momento amaro. Se sei single, preparati: è tempo di riaprire le porte a emozioni intense e inaspettate che potrebbero travolgerti piacevolmente.

Acquario – Attenzione a questo fine settimana: con la Luna in opposizione, potresti avvertire un po’ di maretta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non è escluso che tu debba rivedere i tuoi piani all’ultimo minuto o gestire un improvviso cambio di rotta che non avevi messo in conto.

Pesci – Non cercare di rianimare un legame che ha già esaurito la sua spinta; accetta la fine di ciò che non può più crescere. Seguendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, noterai che da lunedì il vento cambierà, offrendoti l’occasione giusta per rimettere ordine nella tua vita sentimentale.