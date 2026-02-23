Oroscopo di Paolo Fox del 23 febbraio: grandi novità per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 23 febbraio 2026, i nati sotto il segno del Capricorno dovrebbero abbandonare la testardaggine per accogliere nuovi progetti con maggiore elasticità, mentre i nativi dell’Acquario farebbero meglio a scegliere il silenzio e la calma, rimandando ogni decisione importante a metà settimana per evitare lo stress. Infine, i Pesci si preparano a un periodo di grande successo, a patto che si concedano subito il giusto riposo per recuperare le energie.

Oroscopo di lunedì 23 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox faresti bene a tenere d’occhio il portafoglio e a gestire le spese con più prudenza. Se le finanze richiedono cautela, l’amore ti ripaga con gli interessi: è il momento perfetto per staccare la spina e rigenerarti insieme a chi ti sta accanto.

Toro – Con la Luna che brilla proprio nel tuo spicchio di cielo, la tua mente è un cristallo: vedi tutto con estrema chiarezza e senti un desiderio irrefrenabile di buttarti nella mischia. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, Venere ha deciso di darti una marcia in più nei sentimenti. È il momento perfetto per premere sull’acceleratore e dare il via a un nuovo capitolo del cuore.

Gemelli – Se senti che qualcosa non va, ricorda che la parola è la tua bacchetta magica. Non chiuderti in te stesso: questo è il momento di affrontare i nodi sentimentali. Analizza i tuoi legami con sincerità, ma senza perdere quel tocco di ironia che ti contraddistingue.

Cancro – Hai il cuore colmo di emozioni che aspettano solo di uscire: non tenerle più per te, perché oggi la tua voce ha un potere speciale. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento ideale per aprirti agli altri. Preparati, perché nuovi incontri bussano alla porta e il settore professionale promette occasioni che non dovresti sottovalutare.

Paolo Fox e l’oroscopo del giorno 23 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – Oggi mantenere il sangue freddo sarà una sfida acrobatica. Anche se senti l’urgenza di ruggire e chiudere una partita aperta, respira profondamente: evita gli scontri diretti e non cedere alle provocazioni, anche se la voglia di trionfare è altissima.

Vergine – Ascolta ciò che ti suggerisce il cuore, senza però smarrire quella razionalità che ti contraddistingue, soprattutto in ambito affettivo. Consultando le previsioni astrologiche di Paolo Fox, emerge un invito alla cautela nei rapporti con Sagittario e Gemelli: tra voi il clima potrebbe farsi teso o fin troppo elettrico.

Bilancia – Le stelle sorridono ai tuoi progetti e ai tuoi sentimenti. Il vento sta cambiando a tuo favore, ma per cavalcare l’onda hai bisogno di nuovi stimoli. Stacca la spina e regalati un viaggio o una piccola follia: questa boccata d’ossigeno è proprio ciò che ti serve per ripartire al massimo.

Scorpione – Ti attende una giornata decisamente dinamica. Se da un lato il cuore ti spinge a buttarti senza paracadute in nuove emozioni, dall’altro il corpo ti invia segnali meno entusiasti. Non ignorare la stanchezza: rallentare ora ti permetterà di vivere la passione con più grinta domani.

Previsioni astrologiche per la giornata di lunedì 23 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Preparati a una vera scossa di vitalità. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sono in arrivo cambiamenti entusiasmanti che rinnoveranno sia il tuo cuore che le tue abitudini. Buttati nelle sfide con entusiasmo: la giornata promette sorprese capaci di darti una carica straordinaria.

Capricorno – Metti da parte la tua solita testardaggine e non dare ultimatum. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che un progetto ambizioso busserà presto alla tua porta: invece di affrontarlo “di petto” con schemi troppo rigidi, prova a navigare a vista con un approccio più elastico e adattabile.

Acquario – Se senti che la tensione sta salendo, fermati un istante. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, in questo momento la mossa migliore è il silenzio: evita i bracci di ferro e non farti abbattere da un momento di stanchezza. Se l’ansia bussa alla tua porta, non aprirle: respira e rimanda ogni scelta cruciale a metà settimana. Meglio agire con la mente lucida.

Pesci – Grandi novità in arrivo per te. I prossimi mesi segneranno l’inizio di un percorso verso il successo e l’equilibrio. Prima di correre verso il domani, però, ascolta il tuo corpo: stasera stacca la spina, perché hai bisogno di recuperare le energie perdute.