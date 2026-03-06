Oroscopo di Branko per il weekend 7 e 8 marzo: periodo brillante per i Pesci

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 7 e 8 marzo, i Pesci vivranno una fase di grande inventiva e risoluzione, brillando sul lavoro e gestendo l’amore con una calma ammirevole. I nati sotto il segno del Cancro sfrutteranno la propria sensibilità per comprendere gli altri, ma dovranno essere cauti negli affari e pretendere massima chiarezza nei sentimenti. I nativi della Vergine, affaticati nello spirito, dovranno adottare un approccio minimalista negli impegni pratici ed evitare di riversare il proprio malessere sul partner.

Il weekend 7-8 marzo secondo Branko: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Branko, potresti avvertire un pizzico di nervosismo: il consiglio delle stelle è di non farti guidare dall’impulsività. Cerca di gestire le questioni professionali con estrema lucidità, evitando scontri frontali che non porterebbero a nulla. Per quanto riguarda il cuore, dedica più tempo alla persona amata; vedrai che un gesto affettuoso saprà comunicare molto più di un lungo discorso in questo weekend.

Toro – Il tuo weekend brilla di nuova luce. Sul fronte della carriera, le influenze celesti ti rendono imbattibile nel risolvere vecchie questioni. La pace torna a regnare nel cuore, spazzando via le incertezze dei giorni scorsi. Se non hai ancora un partner, tieni gli occhi aperti: una scintilla inaspettata potrebbe scoccare in un contesto piacevole e rilassato.

Gemelli – Ti aspetta un weekend intenso in cui la parola d’ordine sarà “selezione”. Invece di disperdere le forze, punta dritto agli obiettivi urgenti. Se nel lavoro senti di non aver risolto tutto, non abbatterti: è solo una sfida contro il cronometro, non contro le tue capacità. In amore, approfitta di questo fine settimana per spazzare via quel dubbio che ti tormenta. Una volta chiarito, tornerai a respirare un’aria molto più leggera nel rapporto di coppia.

Cancro – Secondo l’oroscopo di Branko, questo weekend la tua sensibilità naturale si trasforma in un vero superpotere. Riuscirai a leggere dentro chi ti circonda come se fossi un libro aperto, captando ogni sfumatura emotiva. Negli affari, però, non lasciarti trascinare dalla fretta: rifletti bene prima di agire. In amore, basta dubbi: pretendi la chiarezza che meriti e parla a cuore aperto.

Oroscopo del weekend 7-8 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Mettiti in gioco in questo weekend: l’oroscopo di Branko annuncia una grande spinta interiore, ma ti avverte di non farti accecare dall’ego. Se saprai collaborare con chi ti circonda, i successi professionali non tarderanno ad arrivare. La passione non manca, tuttavia, prova a essere meno esigente con il partner. Un pizzico di calma e silenzio ti aiuteranno a chiudere in bellezza questi giorni.

Vergine – Sei un po’ giù di corda e la stanchezza si fa sentire, ma è più una stanchezza dell’anima che del corpo. Secondo l’oroscopo di Branko, la strategia vincente per questo fine settimana è il minimalismo: in ufficio (o nelle faccende pratiche) limita l’impegno allo stretto indispensabile senza strafare. Per quanto riguarda i sentimenti, respira profondamente ed evita di scaricare il tuo malessere su chi ti ama.

Bilancia – Ti attende un weekend all’insegna della mediazione. In ambito lavorativo, mantenere un profilo distaccato e cortese ti risparmierà inutili mal di testa. Per il cuore, invece, è tempo di abbattere i muri: parla apertamente e scoprirai una complicità rinnovata con chi ami. Sfrutta questa pausa per staccare la spina e ritrovare la tua pace profonda.

Scorpione – Secondo l’oroscopo di Branko, ti attende un fine settimana vibrante e carico di pathos. Il cielo ti sprona a fare pulizia interiore: è il momento di affrontare quel dubbio o quel sospeso che trascini da un po’. Sul fronte professionale mostrerai i muscoli, ma occhio a non sprecare energie in battaglie sterili. Se vivi un legame affettivo, punta tutto sulla sincerità assoluta: solo così potrai goderti il sabato e la domenica senza zavorre sul cuore.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 7-8 marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ma è pigrizia o proprio mancanza di voglia? Secondo le previsioni astrologiche di Branko, in questo weekend potresti quasi avere la tentazione di inventare una scusa pur di non muovere un dito. Se lavori in proprio, i tuoi sforzi saranno decisamente al minimo sindacale. Il partner cercherà di trascinarti fuori per una serata movimentata, ma la tua risposta sarà un secco “no”: per te esistono solo una tazza di camomilla e il calore del piumone già dalle nove di sera.

Capricorno – Questo weekend ti invita a guardarti dentro. Sul fronte professionale avverti uno strano clima di incertezza: quel collega non ti convince più ed è arrivato il momento di un faccia a faccia schietto. Anche in amore potresti apparire glaciale o sfuggente; se senti il bisogno di chiuderti nel tuo guscio per fare chiarezza, non esitare a prenderti i tuoi spazi.

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, sei nel bel mezzo di un risveglio interiore. Questo weekend è la cornice ideale per tradurre le tue intuizioni in passi consapevoli verso il futuro. Sentirai crescere una nuova grinta nei tuoi progetti, ma sarà il cuore a darti le soddisfazioni più grandi grazie a un’intesa di coppia ritrovata.

Pesci – In questo periodo brillerai per inventiva. Hai la chiave per risolvere i problemi che ti hanno tediato ultimamente, quindi non esitare a esporre le tue idee in ufficio o nei tuoi progetti. Per quanto riguarda l’amore, il clima è ideale per un confronto sincero: saprai gestire ogni parola con una calma tale che il tuo partner non potrà fare a meno di apprezzare la tua vicinanza.