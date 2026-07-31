Oroscopo di Branko del 1° agosto per tutti i segni zodiacali: Leone brilla

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Secondo l’oroscopo di Branko del 1° agosto, i nati sotto il segno del Leone godono di grande energia e fascino, ottimi sia per fare incontri o pianificare viaggi di coppia, sia per brillare sul lavoro. I nativi dello Scorpione devono bilanciare il riposo con il dovere, mettere da parte l’orgoglio in amore per favorire il dialogo e cogliere a testa alta le nuove opportunità lavorative. I Pesci supereranno i piccoli imprevisti con intuito e fantasia, godendosi l’amore nel presente e accogliendo stuzzicanti novità nella professione.

Oroscopo di sabato 1° agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – L’estate entra nel vivo e il cielo ti spinge a buttarti nei sentimenti senza farti troppi problemi. Sole, Giove e Marte accendono la tua grinta, mentre la Luna potrebbe portarti un colpo di fulmine o far fare il salto di qualità a una storia già in corso. Qualche scintilla in famiglia ci sarà, ma nulla spegnerà il tuo entusiasmo!

Toro – Porta un po’ di pazienza: tra casa, spese e incombenze ti sembra di stare sotto pressione. Per fortuna le previsioni astrologiche di Branko vedono una Venere fantastica che ti protegge, regalandoti un fascino irresistibile. Lascia perdere le polemiche inutili e stacca la spina per ricaricare le batterie.

Gemelli – Impossibile tenerti fermo: hai solo voglia di valigie pronte, facce nuove e aria fresca. La Luna stuzzica la tua fantasia, mentre Urano ti regala intuizioni pazzesche sia con il cuore che nei tuoi progetti. Occhio a quel flirt estivo: rischia di diventare molto più serio di quanto pensi!

Cancro – I riflettori si accendono sulle tue ambizioni professionali, con buone notizie in arrivo sul conto in banca o nuove proposte da vagliare. Un consiglio: non tutti giocano a carte scoperte, quindi fidati solo di chi si è già guadagnato la tua stima. In amore, proteggi e valorizza ciò che hai costruito.

Branko e l’oroscopo del giorno 1° agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Il Sole ti regala una carica pazzesca, fascino da vendere e tanta sicurezza. Se sei single ci sono incontri ad alto tasso emotivo all’orizzonte. Se sei in coppia ritrovi la complicità giusta per pianificare un bel viaggio insieme. Anche l’oroscopo di Branko per il lavoro conferma: è il tuo momento per brillare.

Vergine – Venere ti strizza l’occhio mettendo il cuore in primo piano, ma le soddisfazioni non mancheranno nemmeno sul lavoro. Una proposta allettante o un accordo vantaggioso potrebbero prendere forma molto presto. Nel frattempo, evita di sprecare energie per cose da poco.

Bilancia – Ti aspetta una settimana decisamente movimentata! La Luna muove le acque sia nei sentimenti che nella professione, quindi tieni gli occhi aperti. Marte ti rende convincente e pieno di charme: basta con le esitazioni, è ora di buttarsi!

Scorpione – Non sei una macchina, perciò alterna il dovere al riposo se non vuoi arrivare a pezzi. Per l’amore, le previsioni astrologiche di Branko ti suggeriscono di sotterrare l’ascia di guerra: metti da parte l’orgoglio per fare spazio a un dialogo sincero. Sul lavoro si aprono belle strade, basta affrontarle a testa alta.

Previsioni astrologiche per la giornata di sabato 1° agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Quando ti metti in testa una cosa non ti ferma nessuno, ma Marte ti ricorda di non tirare troppo la corda, soprattutto con lo sforzo fisico. In coppia potrebbe spuntare un pizzico di gelosia o qualche malinteso: chiarisci subito e voltate pagina.

Capricorno – Finalmente si tira un sospiro di sollievo: lo stress accumulato inizia a sparire. L’oroscopo di Branko ti vede ritrovare l’intesa affettiva e la voglia di staccare la spina con una bella gita fuori porta. La professione recupera terreno, ma ricordati di prenderti cura della tua salute.

Acquario – Risveglio di passione grazie alla Luna! Marte rende ogni emozione amplificata, ma occhio all’impulsività: prima di sbroccare, prova ad ascoltare chi ti sta di fronte. Una mano tesa risolverà un vecchio nodo. Fai attenzione anche a cosa mangi e a quanto dormi.

Pesci – Qualche piccolo intoppo potrebbe scombussolare i piani, ma con la tua fantasia e un pizzico di sesto senso troverai la via d’uscita in un baleno. Novità stuzzicanti sul lavoro, mentre in amore la regola è una sola: goditi il momento senza farti troppi film sul domani.