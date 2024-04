Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dall’8 al 14 aprile 2024

Oroscopo settimanale Paolo Fox: classifica dei segni per amore, lavoro e fortuna. Previsioni dall’8 al 14 aprile 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei tu il grande protagonista dell’oroscopo di questa settimana, caro Ariete! Le tue energie dirompenti e travolgenti sono pronte a insegnare a tutti noi quanto sia importante, anche nei momenti più difficili, avere ben chiare le proprie convinzioni e cercare il riconoscimento dagli altri. Non temere di rimboccarti le maniche e di andare a conquistare ciò che meriti, sia in amore che sul lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ancora protagonista questa settimana la tensione malinconica, quasi autunnale di Venere. Potresti trovarti a lasciarti trasportare da qualche lacrima guardando vecchie foto, ma rimani concentrato sui piaceri sensuali e terreni del presente. Nessun ripensamento potrà rovinarti la settimana!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nonostante questo periodo ti imponga riflessioni profonde e bilanci rigorosi, è una settimana con Mercurio e Venere a favore, quindi puoi godertela appieno. Darai sfogo a tutte le tue abilità intellettuali e dialettiche per convincere te stesso prima di tutto e poi gli altri delle tue scelte e delle tue rinunce. Cerca qualcuno che ti ascolti e ti comprenda.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’amore potrebbe non essere la tua priorità questa settimana, a meno che non si tratti di amore fisico e passionale. Potresti trovare piacere nel respingere gli altri e nel manifestare apertamente la tua frustrazione. Non esitare a uscire dalla tua comfort zone per abbracciare una nuova conoscenza.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non hai alcuna intenzione di privarti dei piaceri meritati questa settimana! Venere e Mercurio a favore amplificano il tuo carisma, il tuo fascino irresistibile. Se Giove rende difficile prendere decisioni drastiche, decidi di goderti la settimana un piccolo piacere alla volta, senza esagerare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Saturno e Marte ti mettono alla prova, ma ogni situazione difficile ti porta verso una presa di posizione più chiara e decisa. Affronta le sfide con determinazione e non esitare a prendere decisioni rapide.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La situazione rimane complessa, cara Bilancia, con Venere e Mercurio retrogrado in opposizione. Potresti essere irascibile e nervosa, pronta a reagire anche per il minimo motivo. Evita discussioni inutili e cerca di trovare un equilibrio tra la tua voglia di avere ragione e la diplomazia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La tua sicurezza in te stesso non sarà scalfita da nessuno. La tua aura di saggezza e autenticità ti rende affascinante sia dal punto di vista erotico che intellettuale. Continua a seguire il tuo cammino con fiducia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La situazione è squilibrata, ma Venere ti offre protezione e sostegno. Nonostante le sfide, ti senti guidato da un angelo protettore. Affronta le discussioni sentimentali con sincerità e saggezza.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio e Venere contro sembrano aver preso di mira te, rendendoti più impulsivo e impulsivo del solito. Cerca di controllare le tue reazioni e rifletti prima di parlare. Chi collabora con te dovrà essere preparato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti senti libero e fiducioso, pronto ad affrontare le sfide con creatività e adattabilità. Segui i messaggi che arrivano dall’universo e cogli le opportunità che si presentano sulla tua strada.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte e Saturno nel tuo segno ti rendono diverso dal solito, ma non per forza in negativo. Cerca di bilanciare la tua determinazione con la sensibilità e non temere di esprimere ciò che senti.