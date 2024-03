Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 18 al 24 marzo 2024

Oroscopo settimanale Paolo Fox: revisioni dal 18 al 24 marzo 2024.

ARIETE

Cari Ariete, siete fortunati questa settimana, poiché Venere vi sorride, portando con sé giornate armoniose e piene di gioia. Tuttavia, mentre il lavoro richiede la vostra attenzione, potreste sentire la mancanza del vostro partner. Tenete duro, perché questo periodo di separazione sarà presto un ricordo del passato.

TORO

Cari Toro, secondo le previsioni di Paolo Fox, l’amore è il tema principale della vostra settimana. Approfittate di questo momento per ristabilire la sintonia con il vostro partner, cogliendo ogni opportunità per ravvivare la vostra relazione. Una piccola iniziativa potrebbe portare grandi benefici al vostro legame.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana potreste trovarvi alle prese con alcune sfide, sia in famiglia che con il vostro partner. Tuttavia, non temete, poiché ogni discussione si risolverà positivamente, portando una maggiore comprensione e armonia nei vostri rapporti.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore è al centro della vostra settimana. Chi gode di una relazione stabile vedrà aumentare la complicità con il proprio partner, mentre chi sta affrontando delle difficoltà è il momento di affrontarle con coraggio e trasparenza.

LEONE

Cari Leone, evitate di sfogare le vostre frustrazioni sulle persone care e cercate piuttosto di canalizzare la vostra energia creativa in attività artistiche o progetti domestici. Questo vi aiuterà a mantenere un equilibrio emotivo e a trovare sollievo dalle tensioni.

VERGINE

Cari Vergine, dedicatevi alle attività ricreative in compagnia dei vostri cari per rendere il tempo trascorso insieme ancora più prezioso e divertente. Non abbiate paura di mettervi in gioco e di sperimentare nuove esperienze.

BILANCIA

Cari Bilancia, nonostante le difficoltà, la Luna vi sostiene in questa settimana. Affrontate ogni situazione con determinazione e fiducia, sapendo di poter superare qualsiasi ostacolo con il vostro coraggio e la vostra resilienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, mantenete la calma e l’autocontrollo, evitando conflitti inutili con i vostri cari. Con una mente lucida e tranquilla, sarete in grado di risolvere eventuali dispute e di mantenere armonia nelle vostre relazioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Marte vi infonde energia e creatività, spingendovi ad affrontare le sfide con determinazione. Anche se l’amore potrebbe essere un po’ complicato in questo momento, mantenete la fiducia e guardate avanti con ottimismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, affrontate le questioni che vi preoccupano con calma e determinazione, evitando discussioni inutili. Concentratevi sul trovare soluzioni pratiche e risolutive, sia a casa che sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, è il momento di riprendere il controllo della vostra vita e dedicarvi ai vostri interessi e passioni. Approfittate di questo periodo di pausa dal lavoro per coltivare le vostre attività preferite e rigenerare il vostro spirito.

PESCI

Cari Pesci, la settimana si preannuncia positiva e ricca di momenti felici trascorsi in compagnia dei vostri cari. Approfittate di questo periodo per rafforzare i legami familiari e godervi la dolcezza della vita domestica.