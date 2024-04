Orio al Serio: partono oggi i voli da Foggia con il principale hub low cost in Italia per tutta Europa!

Cambiare volo all’Aeroporto di Bergamo, anche con compagnie aeree non in code sharing non è un problema con BergamoLink! BergamoLink è un servizio nuovo e giovane, che ti permette di pianificare il tuo viaggio utilizzando l’Aeroporto di Milano Bergamo come connettore.



Grazie a questo servizio è infatti possibile raggiungere più di 100 destinazioni in Europa e nel mondo. Con BergamoLink puoi acquistare due biglietti di qualunque compagnia aerea per raggiungere la tua meta finale passando dall’Aeroporto di Milano Bergamo.



Scegliendo di acquistare il tuo volo in connessione sul sito bergamolynk.kiwi.com avrai inoltre diritto al check-in dedicato presso la Sala Vip per l’imbarco del tuo bagaglio ed il passaggio agevolato attraverso l’accesso Fast Track grazie all’esclusivo QR code che troverai sul riepilogo della prenotazione, che ti permetterà di effettuare i controlli di sicurezza godendo di un archetto dedicato e saltando quindi le eventuali code.



BergamoLink è un percorso sicuro e facile da utilizzare: basterà seguire la segnaletica istituzionale e le grafiche che ne definiscono il percorso dall’area del ritiro bagagli, sino al varco Fast Track e la Vip Lounge posta prima dei controlli di sicurezza.