Attualità Capitanata
Orgoglio apricenese in Stellantis!
Un nuovo traguardo che riempie di orgoglio la nostra comunità: un concittadino, Stefano Grande, cresciuto e formatosi ad Apricena, oggi ricopre un importante incarico come Responsabile Italia dei marchi Fiat e Abarth nel gruppo Stellantis.
Un percorso di impegno, talento e determinazione che dimostra come, anche partendo da una piccola città, si possa raggiungere il cuore dell’industria automobilistica italiana.
L’Amministrazione Comunale si unisce alla soddisfazione della comunità apricenese nel celebrare un esempio concreto di merito, passione e professionalità, simbolo del valore delle nostre radici.
Il Sindaco
Antonio Potenza