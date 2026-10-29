Ore 14 Sera, anticipazioni 29 ottobre: Garlasco, Stasi e i documenti inediti sulla strage di Erba

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Nuovo appuntamento con Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante in prima serata su Rai 2. La puntata del 29 ottobre sarà ampiamente dedicata ad alcuni dei casi di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni, tra sviluppi giudiziari, testimonianze e nuovi documenti destinati a far discutere.

Particolare attenzione sarà riservata al delitto di Garlasco, con un’intervista all’avvocato di Alberto Stasi e un nuovo focus su Andrea Sempio. Spazio anche alla strage di Erba e alla vicenda di Pamela Genini. Quanto è vicina una possibile richiesta di revisione del processo Stasi? Quali novità emergono sul caso Erba? E cosa verrà raccontato nel corso della serata su Andrea Sempio?

Ore 14 Sera, intervista all’avvocato di Alberto Stasi

Uno dei momenti centrali della puntata sarà l’intervento di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. L’avvocato affronterà il tema della possibile revisione del processo, chiarendo quali potrebbero essere i prossimi passaggi giudiziari e quali scenari si potrebbero aprire nei prossimi mesi. Un argomento particolarmente seguito dall’opinione pubblica, vista la continua attenzione che il caso Garlasco continua a generare.

L’intervista proverà a fare il punto sullo stato delle indagini e sulle prospettive future della vicenda giudiziaria.

Garlasco e Andrea Sempio, nuovi sviluppi nella puntata

Ampio spazio di Ore 14 Sera sarà dedicato anche agli ultimi sviluppi legati ad Andrea Sempio. Secondo le anticipazioni, la trasmissione analizzerà gli elementi emersi dall’inchiesta della Procura di Pavia e il contenuto di fotografie e filmati presenti nel cellulare finito agli atti. Materiale che, secondo gli approfondimenti proposti dal programma, potrebbe contribuire ad alimentare ulteriormente il dibattito attorno alla vicenda.

Il caso Garlasco continua infatti a essere uno dei temi più discussi della cronaca italiana e rappresenterà uno dei focus principali della serata.

Strage di Erba e il caso Pamela Genini

La puntata affronterà anche la vicenda della strage di Erba, con la presentazione di documenti esclusivi che potrebbero riaprire il confronto su alcuni aspetti dell’inchiesta che portò alla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Non mancherà inoltre un approfondimento sul caso di Pamela Genini, a un anno dalla profanazione della sua tomba. In studio interverrà Francesco Dolci, unico indagato per il reato, mentre saranno proposte testimonianze dei familiari della giovane che hanno partecipato a una recente fiaccolata per chiedere che la ragazza possa finalmente tornare a casa.

Tra gli ospiti annunciati figurano anche i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina, Fabrizio Capecelatro e Francesco Borgonovo, la magistrata Annalisa Imparato, il consulente di Andrea Sempio Armando Palmegiani e la youtuber Francesca Bugamelli.