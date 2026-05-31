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Ordinazione Diaconale dell’accolito Luca De Fabritiis alla Parrocchia Santo Spirito di Manfredonia

Sabato 13 giugno 2026, Primi Vespri della XI Domenica del Tempo Ordinario, alle ore 18.00, presso la Parrocchia Spirito Santo di Manfredonia, durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone ordinerà diacono l’accolito Luca De Fabritiis.

Una preghiera per lui e il suo ministero a servizio di Dio e della Chiesa!

“È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di San Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti”

(CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, 29)

fonte: https://www.diocesimanfredonia.it/ordinazione-diaconale-dellaccolito-luca-de-fabritiis/