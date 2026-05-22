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Ordigno bellico nel Comune di Manfredonia, partite le operazioni di sgombero e bonifica

MANFREDONIA – Il Sindaco, Dott. Domenico La Marca, ha firmato un’ordinanza d’urgenza per l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile. Il provvedimento si è reso necessario per coordinare le delicate operazioni di sgombero, despolettamento e trasporto di un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto in località Onoranza.

Le operazioni sul campo sono state affidate agli specialisti dell’11° Reggimento Genio Guastatori, coadiuvati dalle forze dell’ordine e dal volontariato locale.

Evacuazione e divieti: l’area interessata

Per garantire l’incolumità pubblica e permettere agli artificieri di operare in totale sicurezza, le autorità hanno stabilito misure rigide:

Raggio di sicurezza: È stato istituito il divieto assoluto di accesso a qualsiasi persona non autorizzata per un raggio orizzontale di 1.430 metri dal punto di ritrovamento della bomba (coordinate: $41^{\circ}29^{\prime}39^{\prime\prime}N – 15^{\circ}43^{\prime}49^{\prime\prime}E$).

È stato istituito il divieto assoluto di accesso a qualsiasi persona non autorizzata per un raggio orizzontale di dal punto di ritrovamento della bomba (coordinate: $41^{\circ}29^{\prime}39^{\prime\prime}N – 15^{\circ}43^{\prime}49^{\prime\prime}E$). Fascia oraria: I divieti e le restrizioni sono rimasti in vigore nella mattinata di venerdì 22 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e comunque fino al completamento delle operazioni.

La macchina dei soccorsi: la struttura del C.O.C.

Il Centro Operativo Comunale è stato allestito presso la sede della PASER, in Viale Giuseppe di Vittorio 116/A a Manfredonia, per fungere da quartier generale dei soccorsi e della gestione logistica. La struttura è stata suddivisa in tre funzioni strategiche di supporto: