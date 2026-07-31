Orbs: cosa sono davvero e cosa dice la scienza

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Gli orbs appartengono alla categoria di fenomeni più affascinanti e dibattuti del mondo del paranormale. Da anni compaiono in fotografie e video realizzati nei contesti più disparati, alimentando teorie che spaziano dalla presenza di spiriti fino a semplici spiegazioni di natura ottica. Per alcuni rappresentano una prova dell’esistenza di entità ultraterrene, mentre altri ritengono che siano un effetto prodotto dalle fotocamere digitali. Il fenomeno è diventato particolarmente popolare con la diffusione degli smartphone e delle macchine fotografiche digitali, che hanno moltiplicato i casi segnalati.

Molti hanno immortalanto le misteriose sfere luminose in castelli, cimiteri, chiese o edifici abbandonati, luoghi tradizionalmente associati al mistero. Nonostante le numerose testimonianze, la comunità scientifica continua a mantenere una posizione piuttosto netta sull’argomento. Ma cosa sono realmente gli orbs? Esistono prove che possano confermarne l’origine paranormale oppure la spiegazione è molto più semplice? Facciamo chiarezza analizzando entrambe le principali interpretazioni del fenomeno.

Cosa sono gli orbs e perché continuano a far discutere

Il termine orb, che in inglese significa “sfera”, indica il più delle volte quei cerchi luminosi che compaiono improvvisamente in fotografie o filmati senza che però l’occhio non nota durante lo scatto. Solitamente appaiono bianchi, azzurri o traslucidi, ma possono assumere anche altre tonalità e dimensioni.

Gli esperti di paranormale spiegano gli orbs come manifestazioni di energie spirituali, anime dei defunti, guide spirituali o altre entità invisibili all’occhio umano. Secondo questa teoria, la fotocamera sarebbe in grado di catturare frequenze che normalmente sfuggono alla nostra vista, motivo per cui queste sfere comparirebbero solo nelle immagini.

La spiegazione secondo la scienza

La spiegazione scientifica, però, è decisamente diversa. Secondo fotografi, fisici ed esperti di ottica, nella quasi totalità dei casi gli orbs sono semplicemente il risultato della luce riflessa da minuscole particelle sospese nell’aria, come polvere, polline, goccioline d’acqua o piccoli insetti. Quando queste particelle si trovano molto vicine all’obiettivo e vengono illuminate dal flash, risultano completamente fuori fuoco e vengono registrate dal sensore come grandi sfere luminose.

Questo fenomeno è particolarmente frequente nelle fotocamere compatte e negli smartphone, dove il flash è posizionato molto vicino all’obiettivo. Anche ambienti umidi, polverosi o scarsamente illuminati favoriscono la comparsa degli orbs, motivo per cui vengono fotografati spesso in luoghi antichi, edifici abbandonati o cimiteri.

Il mistero continua

Va comunque precisato che il dibattito non si è mai del tutto spento. Alcuni ricercatori del paranormale sostengono infatti che una piccola percentuale di casi presenti caratteristiche difficili da spiegare esclusivamente con riflessi o particelle di polvere, come movimenti apparentemente intelligenti o sfere osservate direttamente da più persone senza l’ausilio di una fotocamera. Tuttavia, fino a oggi, queste testimonianze non sono state confermate da prove sperimentali ripetibili.

Per questo motivo, la posizione prevalente della comunità scientifica resta invariata: gli orbs rappresentano quasi sempre un fenomeno fotografico perfettamente spiegabile. Ciò non impedisce però che continuino ad alimentare il fascino del mistero, diventando uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati di ghost hunting e fenomeni inspiegabili. Proprio l’assenza di prove definitive in grado di convincere entrambe le parti fa sì che gli orbs rimangano ancora oggi uno dei simboli più iconici del paranormale moderno.

Fonte: Chatgpt

FONTI:

Wikipedia