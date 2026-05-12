Operazioni contro le mafie foggiane: Biancofiore (presidente Ance Puglia) “Agli imprenditori che hanno trovato la forza di denunciare va il nostro sostegno”

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Operazioni contro le mafie foggiane: Biancofiore (presidente Ance Puglia e vicepresidente Confindustria Puglia) “Agli imprenditori che hanno trovato la forza di denunciare va il nostro sostegno più convinto. La legalità è un valore irrinunciabile e una responsabilità collettiva”

Bari, 12 maggio 2026 – “Desidero esprimere, a nome di ANCE Puglia e a titolo mio personale, la più sincera vicinanza e solidarietà agli imprenditori di Foggia che hanno avuto il coraggio di denunciare episodi di estorsione e intimidazione”. A dichiararlo Gerardo Biancofiore, presidente Ance Puglia e, da ieri, vicepresidente di Confindustria Puglia, in relazione alle operazioni di Polizia di Stato e Carabinieri di Foggia, nei confronti di sedici soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere e di due arresti domiciliari, avvenute ieri a Foggia.

“La loro scelta – continua Biancofiore – rappresenta un gesto di grande responsabilità civile e un esempio concreto di fiducia nelle istituzioni e nello Stato. Denunciare significa difendere non solo la propria impresa, ma anche la libertà economica, la dignità del lavoro e il futuro del nostro territorio. Il sistema delle imprese sane non può e non deve lasciare soli coloro che si oppongono alla criminalità. È fondamentale fare rete tra associazioni, forze dell’ordine, magistratura e società civile affinché chi denuncia possa sentirsi sostenuto e protetto.

ANCE Puglia rinnova il proprio impegno a promuovere una cultura della legalità e della trasparenza, condizioni indispensabili per garantire sviluppo, investimenti e crescita per la Capitanata e per tutta la Puglia. Agli imprenditori che hanno trovato la forza di denunciare – conclude Biancofiore – va il nostro rispetto e il nostro sostegno più convinto. La legalità è un valore irrinunciabile e una responsabilità collettiva”.