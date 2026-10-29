Ok, il Prezzo è Giusto, Ilary Blasi verso la conduzione: spunta la data del debutto su Canale 5

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Uno dei quiz più amati della televisione italiana potrebbe essere pronto a tornare in onda. Nelle ultime ore hanno infatti preso quota le indiscrezioni sul possibile ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto!, storico format Mediaset che negli anni ha conquistato milioni di telespettatori. A rendere ancora più interessante il rumor è il nome della possibile conduttrice scelta per guidare la nuova edizione.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Ilary Blasi potrebbe raccogliere una sfida inedita nella sua carriera televisiva, approdando nel preserale di Canale 5 con uno dei programmi più iconici della tv italiana. Quando potrebbe tornare in onda Ok, il Prezzo è Giusto? Perché Mediaset starebbe pensando a Ilary Blasi? E quale sarebbe la data individuata per il debutto del quiz?

Ok, il Prezzo è Giusto potrebbe tornare nel preserale di Canale 5

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore parlano di un possibile ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto! nella fascia del preserale di Canale 5.

Il quiz, che per anni è stato associato al volto di Iva Zanicchi, potrebbe diventare una delle novità della programmazione natalizia Mediaset. L’ipotesi nasce in un momento di riflessione sulla fascia che precede il telegiornale serale, con l’azienda che starebbe valutando alcune modifiche alla propria offerta.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da Mediaset, ma le voci continuano a rincorrersi e ad alimentare la curiosità del pubblico.

Ilary Blasi verso una nuova sfida televisiva

La vera sorpresa riguarda il nome di Ilary Blasi, indicata come possibile conduttrice della nuova edizione del programma.

Per la presentatrice romana sarebbe un cambiamento importante rispetto ai reality e ai programmi di intrattenimento ai quali ha legato gran parte della sua carriera. La conduzione di un quiz quotidiano rappresenterebbe infatti una sfida completamente diversa e potrebbe consentirle di misurarsi con un pubblico differente.

Proprio per questo motivo l’indiscrezione ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati di televisione e degli addetti ai lavori.

Spunta una possibile data per il ritorno del quiz

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il debutto di Ok, il Prezzo è Giusto! potrebbe avvenire lunedì 7 dicembre 2026.

La trasmissione verrebbe collocata nel periodo delle festività natalizie e potrebbe prendere il posto dell’attuale offerta del preserale. Si tratta però di indiscrezioni che, almeno per il momento, non hanno ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale.

In attesa di eventuali comunicazioni da parte di Mediaset, una cosa appare chiara: il possibile ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto! con Ilary Blasi rappresenterebbe una delle novità televisive più sorprendenti della stagione e potrebbe riportare in tv uno dei marchi storici dell’intrattenimento italiano.