Oggi non va in onda Stefano de Martino con Affari tuoi, ecco perchè e quando torna, oggi i fan di Stefano de Martino dovranno fare a meno di lui. Affari Tuoi oggi, giovedì 14 novembre 2024 non andrà in onda. I motivi del cambio di programmazione.

Nella giornata di oggi la Nazionale di Luciano Spalletti affronterà il Belgio per l’UEFA Nations League, in una partita che vale tanto per la nazionale. Dovremo rinunciare ai pacchi di Stefano De Martino che tanto stanno appassionando il pubblico di Rai 1. Stefano ed il dottore torneranno presto in TV, li rivedremo su Rai 1, già da domani, venerdì 15 novembre.

Affari Tuoi non va in onda stasera, perchè?

Stefano De Martino ed il suo Affari Tuoi lasciano Rai 1 per una sola sera per lasciare spazio alla partita della Nazionale Italiana di Calcio impegnata in una importante sfida contro il Belgio per l’UEFA Nations League. Nella puntata di ieri, nella quale la concorrente della Campania ha portato a casa 5000 euro sui 300.000 messi in palio, Stefano de Martino ha annunciato che tornerò in TV venerdì 15 novembre.