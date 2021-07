Oggi mi è venuto in mente il caro Sasà e la sua storia politica

Manfredonia – MI permetto in franchezza e non dimenticherò mai il povero Eugenio La Scala, per gli amici Sasà , che tanto ha dato ,alla storia del vecchio partito di sinistra… ha vissuto tutti i cambi politici.

Nei suoi occhi ha mirato, personaggi di grande spicco della vita politica ,post e precedente gli anni ’70. Il tutto attraverso una vita dedicata ad innalzare idee e reclutare nuove leve, sacrificando non poca la sua vita , sempre presente tra quelle cartacce della segreteria. Mi ritornano in mente le parole di Eugenio,quando mi disse: “Mi hanno abbandonato” … e i nomi che mi ha fatto erano in quelli che sono oggi – in cariche importanti..

Mi soffermo, perché non sono mie qualità a parlar di queste cose ! La mia vita è concentrata su Camaldoli e La Verna .. dove si vive un mondo migliore più sano, che in minima parte mi aspettavo al mio ritorno a casa, ma forse la situazione è peggiorata. “Vostro devotissimo “ – ci ha lasciato senza nessun riconoscimento, da parte vostra. Eugenio La Scala”, una perdona di fede e di cuore di quelli che oggi non esistono più , qualora sia la bandiera . Viviamo una confusione politica da far rabbrividire. Tutti si vendono a tutto e nessuno pensa al bene del paese.

Caro Sasa, amico che ci hai lasciato molto presto , lasciandoti dietro , il tempo del cambio immeritato e storico , che non avresti sopportato… ti sono grato, per il rispetto che mi hai dato … nel tuo modo di essere spesso il solito taciturno. Riconosco in te il pensiero, come quello di tante e tante persone: la gente non va mai dimenticata, rivivi in noi…con una strana storia politica dell’ oggi.

Di Claudio Castriotta