Oggi l’Italia contro la Spagna: gli scenari per la qualificazione agli ottavi

Oggi l’Italia contro la Spagna: gli scenari per la qualificazione agli ottavi

Oggi è il gran giorno, oggi è il giorno di Italia-Spagna: inizio alle ore 21.

Il pareggio tra Croazia ed Albania agevola il percorso di italiani e spagnoli nel girone: cosa serve agli azzurri per passare?

Con un successo contro le furie rosse, i ragazzi di Spalletti sarebbero certi di passare e di farlo da primi del girone.

Con un eventuale pareggio contro la Roja, invece, basterebbe non perdere contro la Croazia per passare agli ottavi.

Se la Spagna dovesse batterci, il discorso in sostanza non cambia con l’unica differenza che, in caso di sconfitta contro la Croazia, l’Italia scivolerebbe al terzo posto, comunque con ottime probabilità di rientrare tra le quattro migliori terze.