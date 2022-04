Oggi all’Università di Foggia l’incontro sull’ avviso del PNRR Missione 5 Linea di Intervento 1.1.1

Si è svolto questa mattina nell’Auditorium della sede dell’Università di Foggia in via Gramsci, l’incontro organizzato nell’ambito dell’avviso PNRR Missione 5 Linea di Intervento 1.1.1 “Potenziamento dei Servizi e delle Infrastrutture Sociali di Comunità”, tra alcuni dei sindaci dei 29 Comuni appartenenti alle aree interne direttamente beneficiarie, l’Assessora al Welfare Rosa Barone, e la direttrice del dipartimento al Welfare Valentina Romano. É intervenuto anche il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Foggia Pierpaolo Limone.

“Sono molto contenta di questa sinergia con l’Università di Foggia. – ha dichiarato l’assessora Barone – Vogliamo fare una cosa utile per i Comuni più piccoli delle aree interne che hanno necessità di creare servizi sociali e non solo infrastrutture, laddove vi sia una particolare presenza di anziani e disabili, e di avere la possibilità attraverso il PNRR in piena collaborazione con l’Università, di dar vita a servizi adatti e congrui alle esigenze del territorio. Crediamo sia una opportunità da cogliere al volo e per tale motivo abbiamo voluto fortemente questo incontro per creare una progettualità che possa portare benefici a tutta la zona. La Regione ha un ruolo di raccordo – ha concluso l’assessora Barone – anche con l’obiettivo di offrire ai sindaci un supporto tecnico preciso e dettagliato per avere maggiore cognizione rispetto ai contenuti dell’avviso contando sulla disponibilità dell’Università che darà supporto nella fase di progettazione e poi di realizzazione dell’intervento”.