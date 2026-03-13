Manfredonia
Occhio alla truffa della ballerina, gira sulle chat di Manfredonia e ti ruba i dati
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MANFREDONIA – Gira sulle chat di Manfredonia uno strano messaggio “puoi votare per mia figlia” occhio a non aprire il link. Il rischio e che ti rubi tutti i numeri in rubrica ed invii il messaggio a tutti i tuoi contatti.
La buona notizia è che proteggersi è possibile, con alcune regole semplici ma fondamentali.
Come? Ecco 4 regole da tenere sempre a mente.
- Non inserire mai codici di verifica ricevuti via SMS o WhatsApp su siti esterni, anche se sembrano legati a un concorso.
- Controlla periodicamente la sezione “Dispositivi collegati”.
- Attiva la verifica in due passaggi nelle impostazioni di WhatsApp (Account → Verifica in due passaggi).
- Diffida dei messaggi che chiedono voti, sostegno urgente o azioni rapide tramite link.
- Se hai già cliccato e inserito un codice, il consiglio è quello di scollegare subito i dispositivi sospetti:
Procedura: apri WhatsApp, tocca i tre puntini in alto a destra (oppure “Impostazioni” in basso a destra se hai un iPhone) e poi tocca la voce “Dispositivi collegati”. Se ti trovi di fronte i nomi di smartphone, pc o tablet che non riconosci (ad esempio un dispositivo con Windows se sai che usi solo Apple) o che comunque non hai aggiunto tu volontariamente, è probabile che tu sia vittima di “Ghost Pairing”.