Obblighi di prevenzione incendi per le strutture ricettive entro il 31 dicembre

Entro il 31 dicembre 2026 l’adeguamento alle disposizioni in vigore

Assoturismo Confesercenti Foggia ricorda che, il 31 dicembre 2026, scade il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni antincendio relativo agli obblighi di prevenzione attualmente vigenti per le strutture ricettive e sulle imminenti scadenze fissate dalla normativa (art. 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 6 bis, del Decreto-legge 27/12/2024, n. 202).

La scadenza è un obbligo per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Alla luce dell’attuale situazione e dell’attenzione pubblica sul tema della sicurezza antincendio scaturita dai recenti eventi di cronaca, si fa presente che è altamente improbabile che vi saranno ulteriori proroghe dei termini sopra indicati.

