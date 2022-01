Oasi Laguna del Re: “Oggi accolti visitatori provenienti da diverse aree della Puglia”

La Giornata Mondiale delle Zone Umide è stata l’occasione per accogliere visitatori provenienti da diverse aree della Puglia e mettere in evidenza l’importanza di luoghi di interesse come la Laguna del Re, che oltre a riconoscerne il valore, vengono protette e gestite adeguatamente.

Ringraziamo tutti coloro che hanno accolto favorevolmente l’invito e invitiamo tutti a conoscere l’Oasi naturalistica Laguna del Re per i prossimi eventi domenicali in programma.