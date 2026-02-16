Meteo

Nuovo peggioramento con forte maestrale e piogge

Redazione16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 NUOVO PEGGIORAMENTO CON FORTE MAESTRALE E PIOGGE.

🌧️#Martedi con instabilità diffusa su tutta la regione con piogge che già durante la prossima nottata cominceranno ad interessare i settori adriatici. 🌬️#Venti di maestrale in forte rinforzo nella giornata di domani, con raffiche poco sopra i 60 km/h. Forti mareggiate sul Gargano settentrionale e sulle coste adriatiche del Barese. Adriatico molto agitato al largo e vento che si farà sentire su tutta la regione.

🌧️ Le piogge saranno diffuse, da deboli a moderate ed interesseranno soprattutto i settori adriatici e Gargano. Leggera diminuizione delle temperature nei valori massimi.

Redazione16 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©