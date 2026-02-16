[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NUOVO PEGGIORAMENTO CON FORTE MAESTRALE E PIOGGE.

#Martedi con instabilità diffusa su tutta la regione con piogge che già durante la prossima nottata cominceranno ad interessare i settori adriatici. #Venti di maestrale in forte rinforzo nella giornata di domani, con raffiche poco sopra i 60 km/h. Forti mareggiate sul Gargano settentrionale e sulle coste adriatiche del Barese. Adriatico molto agitato al largo e vento che si farà sentire su tutta la regione.

Le piogge saranno diffuse, da deboli a moderate ed interesseranno soprattutto i settori adriatici e Gargano. Leggera diminuizione delle temperature nei valori massimi.