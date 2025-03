Nuovo obbligo assicurativo contro eventi catastrofali per commercianti e artigiani, entro il 31 Marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Obbligo di Assicurazione per le Imprese contro le Calamità Naturali: Scadenza al 31 Marzo 2025

Le imprese italiane sono chiamate a una nuova responsabilità: entro il 31 marzo 2025, dovranno stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni derivanti da calamità naturali. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), mira a rafforzare la resilienza del tessuto imprenditoriale nazionale di fronte a eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Chi è soggetto all’obbligo?

L’obbligo riguarda tutte le imprese, anche commerciali e artigiani con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel paese, iscritte nel registro delle imprese. Sono esentate le imprese agricole, che sono coperte da specifiche normative.

Dettagli della polizza assicurativa

La polizza deve coprire i danni diretti a beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali.

Conseguenze per le imprese inadempienti

Le imprese che non adempiranno all’obbligo rischiano di essere escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi futuri.

Tempistiche e aggiornamenti normativi

La scadenza per la stipula della polizza è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, ma è stata prorogata al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe (Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202). Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, stabilisce le modalità operative per l’attuazione dell’obbligo assicurativo.

Conclusione

La nuova normativa sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata delle imprese italiane di fronte ai rischi legati alle calamità naturali. Stipulare una polizza assicurativa non è solo un obbligo di legge, ma una strategia fondamentale per garantire la continuità operativa e la stabilità economica delle imprese nel lungo termine.

Come agire

