Nuovi mastelli, assessora Valentino: “Manfredonia guarda al futuro”

L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino, comunica alla cittadinanza che è in corso una rinnovata strategia per migliorare la qualità della raccolta differenziata, grazie a un importante investimento sostenuto con fondi del PNRR, dedicati esclusivamente all’implementazione di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.

Grazie a tali risorse, il Comune ha provveduto all’acquisto di nuovi mastelli , carrellati (per condomini e attività commerciali) e accessori tecnologici per la raccolta domiciliare, che saranno consegnati gratuitamente ai cittadini. I mastelli — da 40 litri per carta, plastica e vetro, e da 25 litri per l’organico — sono dotati di un codice identificativo serigrafato, utile esclusivamente per collegare il kit all’utenza domestica. Il mastello per l’indifferenziato è invece dotato di un microchip, che, attraverso il sistema di lettura affidato agli operatori tramite braccialetto elettronico, consentirà in futuro di monitorare le esposizioni.

Tale innovazione costituisce un passaggio fondamentale verso l’introduzione della tariffazione puntuale, un modello più equo, che punta a responsabilizzare ogni cittadino rispetto alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. In futuro, infatti, la TARI non sarà più calcolata solo sulla base della superficie dell’immobile e del numero dei componenti, ma anche in base alla reale produzione di rifiuto residuo, premiando i comportamenti virtuosi.

“Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un sistema più giusto, più trasparente e più rispettoso dell’ambiente. E lo facciamo passo dopo passo, coinvolgendo tutti, senza lasciare indietro nessuno”, dichiara l’assessora Valentino.

La sostituzione dei mastelli e carrellati si rende necessaria anche per ragioni normative: i vecchi contenitori non sono conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), che rappresentano oggi il riferimento per una gestione moderna e sostenibile del servizio. I vecchi mastelli verranno ritirati senza alcun costo per i cittadini, poiché saranno conferiti presso un impianto specializzato per il riciclo dei materiali plastici.

Si precisa che la consegna dei nuovi contenitori non coincide con l’avvio immediato della nuova tariffazione, la quale sarà oggetto di ulteriori approfondimenti politici e tecnico-amministrativi, nel rispetto dei tempi necessari per una piena e condivisa attuazione.

Nel frattempo, l’Amministrazione ha già programmato una campagna di sensibilizzazione per accompagnare la cittadinanza in questo percorso di cambiamento. Sarà un’occasione per informare, educare e consolidare un modello di raccolta sempre più efficiente e partecipato.

“Siamo convinti che il cambiamento passi anche e soprattutto dalla consapevolezza delle persone. Per questo, al di là delle tecnologie, continueremo a lavorare sul senso civico e sulla cultura del rispetto: verso l’ambiente, verso la città, verso noi stessi”, aggiunge Valentino.

Tutti i cittadini sono invitati a recarsi presso l’ex Centro Comunale di Raccolta (CCR), in via Tratturo del Carmine, per ritirare il proprio kit.