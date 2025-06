[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuova segnaletica stradale su via Miramare: maggiore ordine e attenzione per tutti

Da questa mattina sono in corso le operazioni di predisposizione della nuova segnaletica stradale su viale Miramare che proseguiranno per tutta la settimana, con due importanti interventi:

Apposizione di stalli bianchi dedicati alle motociclette, per garantire una sosta più ordinata e sicura, in linea con le esigenze della mobilita urbana.

Rivisitazione della segnaletica relativa agli stalli gialli che aumenteranno rispettando le norme e miglioramento della segnaletica orizzontale, per evidenziare in modo più evidente la presenza degli scivoli dedicati alle persone con disabilita, a tutela della loro sicurezza e del diritto alla mobilita.

Stiamo condividendo le operazioni in corso, in coordinamento con il garante per le disabilita della nostra Citta e di tutti coloro che nel frattempo hanno segnalato le varie esigenze.

Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e invitiamo tutti al rispetto della segnaletica e delle regole di convivenza civile.

Manfredonia continua a lavorare per una citta più accessibile, ordinata e sicura.

Lo ha scritto Francesco Schiavone su Facebook