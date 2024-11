Nuova operazione ad “Alto Impatto” nel Quartiere Ferrovia di Foggia

Nella sera del 14 novembre a Foggia è stata eseguita una nuova operazione interforze in modalità “Alto Impatto” che ha interessato la zona c.d. “Quartiere Ferrovia”, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio voluti dal Questore di Foggia.

La strategia operativa adottata si pone come obiettivo il superamento delle condizioni di degrado sociale ed urbanistico in aree della città con particolari criticità legate al disagio abitativo, occupazionale che, unite a fenomeni di marginalità, contribuiscono a favorire la proliferazione di fenomeni che destano particolare allarme sociale.

In particolare, al servizio coordinato dalla Questura di Foggia, oltre a personale della Polizia di Stato hanno preso parte Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale e, in aggiunta, personale dell’Ispettorato del lavoro.

Il servizio ha portato all’identificazione di 248 persone, identificate e controllate, di cui 1 tratta in arresto; al controllo di 97 veicoli e 31 contestazioni per violazioni al Codice della Strada; al controllo di 5 esercizi commerciali di cui in uno è stata accertata la presenza di due lavoratori in nero con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Le azioni integrate di controllo straordinario del territorio saranno ulteriormente intensificate ed avranno ad oggetto aree ritenute più sensibili per il degrado e la microcriminalità della provincia dauna con il concorso delle altre Forze di Polizia.